كروس يكشف أسباب اعتزاله مبكرا

كشف الألماني توني كروس، اللاعب السابق لريال مدريد، الأسباب التي دفعته للاعتزال مبكرا وهو في أوج تألقه وعطائه.

وأعلن كروس اعتزاله في مايو/أيار الماضي مع ريال مدريد، وأنهى مسيرته مع منتخب ألمانيا في يوليو/تموز عقب خروج "المانشافت" من "يورو 2024".

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واعترف كروس بأنه لم يكن ليعتزل بالفعل لو كان لاعب تنس.

وأوضح كروس خلال دردشة مع نجم التنس الألماني ألكسندر زفيريف، كيف لعب تنس الريشة قبل كرة القدم عندما كان طفلا، حيث كانت والدته بطلة في هذه الرياضة.

واعترف لاعب خط الوسط "لذا وجدت متعة في التنس بسرعة. لو كنت لاعب تنس، لما توقفت بعد".

وأضاف "لطالما أردت إنهاء مسيرتي في أعلى مستوى. لعبت مع الكثير من اللاعبين المتميزين، لكن القليل منهم نجحوا. ولا تزال هناك تغييرات هنا وهناك. لقد أرهقني السفر المستمر والابتعاد عن العائلة على مر السنين. وربما بعد 5 سنوات من الآن سأقول إنه كان مبكرا جدا، لكنني الآن أشعر بأنني بحالة جيدة".

وتابع "في التنس، أنت تقرر ما إذا كنت ستحضر زوجتك وأطفالك إلى البطولات. وأنت تقرر من هو فريقك، ومن يجلس في المقصورة ومن ينام في سريرك في الليلة السابقة للمباراة. وهذا لا يحدث في الرياضات الجماعية".

وأكمل "في أغسطس/آب ذهبت في إجازة لأول مرة في حياتي، والآن عندما آخذ الأطفال إلى المدرسة، أقود السيارة إلى المنزل بعد ذلك وليس للتدريب".

زيارة فالديبيباس

واعترف كروس، بأنه يزور فالديبيباس "مركز تدريبات ريال مدريد" لرؤية زملائه السابقين، رغم أنه لا يرى نفسه جزءا من الطاقم.

وقال "لا أعرف ما إذا كانوا سيعتقدون أنه سيكون من الرائع أن أحضر من وقت لآخر، وأقول إنني أريد الانضمام".

وأضاف "حاليا يوجد خطر أن يقول لي كارلو أنشيلوتي (ابق هنا الآن). لا أشعر برغبة في تدريب الكبار. سأفتح أكاديمية للشباب في مدريد، لذلك سيتعين عليهم الإيمان بها إذا لعبت معهم".

وعن أسباب نجاحات ريال مدريد، قال "فعلوا ذلك دائما بذكاء شديد، كان علينا دائما ضم الكثير من اللاعبين أصحاب الجودة، لكن بعد ذلك بدأنا في الاعتماد على اللاعبين الشباب".