شاهد.. صلاح يقود ليفربول للفوز على بولونيا وفيلا يهزم بايرن بدوري أبطال أوروبا

سجل أليكسيس ماك أليستر ومحمد صلاح هدفين ليقودا ليفربول للفوز 2-0 على بولونيا اليوم الأربعاء ليعزز الفريق بدايته المثالية لمشواره بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء.

واستقبلت أجواء حماسية أرنه سلوت وفريقه الذي تغلب على ميلان 3-1 في مباراته الافتتاحية، ولم يخيب ليفربول الآمال، حيث سجل ماك أليستر في الدقيقة 11 مستغلا تمريرة عرضية متقنة من صلاح ليسجل من مسافة قريبة.

وجاء الهدف الأول للاعب الوسط الأرجنتيني هذا الموسم بعد أقل من دقيقتين من تسجيل ثييس دالينغا لاعب بولونيا هدفا في مرمى أليسون، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وحُرم ليفربول من هدف ثان في الدقيقة 17 عندما انطلق داروين نونيز للحاق بتمريرة قبل أن يسدد بهدوء في مرمى لوكاس سكوروبسكي، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وبعد أن أهدر عدة فرص تهديفية، نجح صلاح أخيرا في تسجيل هدفه رقم 49 في دوري أبطال أوروبا في الدقيقة 75، بعدما لمس الكرة قبل خوان ميراندا قبل أن يطلق تسديدة صاروخية في الزاوية اليمنى العليا للمرمى.

فيلا يهزم بايرن

فاز أستون فيلا 1-0 على بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء بفضل هدف رائع من جون دوران قرب النهاية؛ إذ احتفل صاحب الأرض باستضافة أول مباراة في البطولة الأبرز للأندية الأوروبية منذ 41 عاما.

وسيطر الفريق الألماني على الكرة وأهدر الفرص، قبل أن ينجح دوران في اللحاق بتمريرة طويلة في الدقيقة 79 ويضعها من فوق الحارس مانويل نوير الذي كان متقدما خارج مرماه ليجعل الجماهير الحاضرة في فيلا بارك تعيش حالة من البهجة.

وسجل دوران 5 أهداف كبديل هذا الموسم.

وأعاد الفوز ذكريات رائعة لفيلا عندما تغلب على بايرن ميونخ ليرفع كأس أوروبا عام 1982.

وجاء الهدف على عكس سير اللعب بعدما فرض بايرن هيمنته وصنع الفرص الأكثر خطورة في المباراة الثانية لكلا الفريقين في مرحلة الدوري للمسابقة الأوروبية التي تضم 36 فريقا في شكلها الجديد.

وفي الشوط الأول، نجح إميلينو مارتينيز حارس فيلا في إبعاد ضربة رأس قوية من هاري كين، كما أنقذ حارس الأرجنتين المتوج بكأس العالم تسديدة من مايكل أوليسي.