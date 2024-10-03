عمدة بلدة كوربيتا الإيطالية يثير غضب الإسباني موراتا

شعر مهاجم ميلان ألفارو موراتا بالغضب والامتعاض من تصرف ماركو بالاريني عمدة بلدة كوربيتا الواقعة على مشارف مدينة ميلانو شمالي إيطاليا.

وقرر موراتا الانتقال للعيش في منزل يقع في مدينة كوربيتا بعد انضمامه إلى ميلان قادما من أتلتيكو مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير، ولكن عمدة المدينة أفسد خطط اللاعب.

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وأعلن بالاريني عبر شبكات التواصل الاجتماعي أن النجم الإسباني ينهي حاليا إجراءات انتقاله للبلدة.

وأراد العمدة بتصرفه أن يتفاخر بانتقال لاعب في مكانة موراتا للإقامة في بلدته.

ونشر بالاريني -عبر حسابه على إنستغرام- أن "البطل أصبح واحدا من مواطنينا. مهاجم ميلان ينهي إجراءات انتقاله لمنزله الجديد الرائع في مدينتنا".

وأثار عمدة كوربيتا مزيدا من الجدل عندما أعلن أنه مشجع لفريق إنتر ميلان "أنا مشجع كبير للإنتر، ولكن يسعدني أن أرحب بألفارو موراتا في عائلتنا الكبيرة في كوربيتا".

وهذه المبادرة أثارت غضب موراتا إلى أقصى حد، إذ ندد على الفور -عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي- بانتهاك حياته الخاصة، وبـ"عجز العمدة عن حماية مواطنيه".

وكتب "عزيزي العمدة، أشكرك على انتهاك خصوصيتي. لحسن الحظ ليس لدي شيء ذو قيمة، كنزي الوحيد هو أبنائي الذين تهددت سلامتهم بسببك".

وأضاف المهاجم الإسباني "لقد اعتقدت أن كوربيتا ستضمن لي خصوصية حقيقية، ولكن -على العكس- فأنا مضطر للرحيل عن منزلي فورا بسبب عدم قدرتك على استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وحماية مواطنيك".

وتمثل رد العُمدة السريع على منشور موراتا في نشر صورة لشعار إنتر (الفريق الذي يُشجعه)، وكتب موجها رسالة إلى مهاجم ميلان "وداعا".