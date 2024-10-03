أول ظهور علني لمايكل شوماخر منذ 11 عاما

كشفت مصادر مقربة من عائلة أسطورة سباقات "الفورمولا 1" الألماني مايكل شوماخر أنه ظهر علانية لأول مرة منذ 11 عاما يوم السبت في حفل زواج ابنته.

وبحسب صحيفة "ديلي ميرور" نقلا عن وسائل إعلام ألمانية، فإن شوماخر كان حاضرا في حفل زفاف ابنته جينا الذي أقيم في فيلا العائلة بمدينة مايوركا الإسبانية.

ورغم أنه سافر جوا من منزل العائلة إلى فيلتهم في مايوركا من قبل، فإن الأمر كان مختلفا هذه المرة إذ ظهر أمام جميع المدعوين الآخرين في حفل الزفاف.

واتخذت تدابير لضمان خصوصية أسطورة "الفورمولا 1″؛ فقد ورد أن جميع الضيوف اضطروا إلى ترك هواتفهم المحمولة عند الباب حتى لا يتمكن أحد من التقاط صور للرجل البالغ من العمر 55 عاما.

ولا يزال شوماخر يحتاج إلى رعاية طبية على مدار الساعة بعد حادث التزلج في جبال الألب الفرنسية الذي غيّر حياته منذ أكثر من عقد من الزمن إذ ارتطم رأسه بصخرة.

ورغم نجاته، فإن بطل "الفورمولا 1" 7 مرات أمضى أشهرا في غيبوبة.

ومنذ أن سُمح له بالعودة إلى منزل العائلة على بحيرة جنيف في سبتمبر/أيلول 2014، تتولى رعايته زوجته كورينا وفريق من الأطباء.

وبسبب حمايتها الشديدة لخصوصية زوجها، سمحت كورينا بزيارته فقط لعدد قليل من الأصدقاء والأقارب الموثوق بهم، ويقال إن دائرة مقربة جدا داخل عائلة شوماخر وخارجها فقط من يعرفون تفاصيل حالته.

ولكن حضور مايكل لحفل زفاف ابنته قد يشير إلى تغير في موقف الأسرة.

18 years ago today, Michael Schumacher won his 91st and final F1 race ❤️🏆 pic.twitter.com/BMDAXDO93j — Autosport (@autosport) October 1, 2024

ولا يتواصل شوماخر المصاب في حادثة التزلج مع الآخرين إلا برمشات العيون، وليس مصرحا لأحد بزيارته سوى زوجته وولديه جينا وميك، وقد أقامت له زوجته مكانا أشبه بالمستشفى الخاص داخل منزله.

وتوّج شوماخر بطلًا للعالم مرتين مع "بينيتون" في عامي 1994 و1995، وبعد ذلك ظفر باللقب 5 مرات متتالية مع فيراري ما بين 2000 و2004، ثم اعتزل عام 2006، لكنه عاد في صفوف مرسيدس ما بين 2010 و2012.