رياضة|بطولات عالمية|قطر

موعد "كلاسيكو الأساطير" بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوحة

مواجهة مرتقبة بين أساطير برشلونة وريال مدريد
المباراة ستقام على ملعب خليفة الدولي في الريان (مواقع التواصل الاجتماعي)
3/10/2024

يستعد أساطير ريال مدريد لخوض مباراة كلاسيكو ضد أساطير برشلونة يوم الخميس 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في الدوحة بمناسبة الذكرى الـ125 لتأسيس النادي الكتالوني.

وأكد الموقع الرسمي لبرشلونة "قبل يوم واحد من احتفال نادي برشلونة بالذكرى الـ125 لتأسيسه سيلعب أساطير برشلونة ضد أساطير ريال مدريد في ملعب خليفة الدولي في قطر".

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وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء (19:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

وكشفت اللجنة المنظمة للحدث -خلال المؤتمر الصحفي- عن مشاركة 40 لاعبا من نجوم برشلونة وريال مدريد السابقين، إذ من المقرر الإعلان عن القائمة النهائية خلال الأيام المقبلة.

وستكون هذه المواجهة القادمة هي اللقاء الثالث بين هذين الفريقين الأسطوريين.

وفاز برشلونة بالمواجهة الأولى في عام 2017 بنتيجة 3-2، في حين فاز ريال مدريد في المواجهة الثانية في عام 2021 وبالنتيجة نفسها.

ويهدف برنامج "أساطير برشلونة" -الذي أُسس في 2016- إلى دمج لاعبي برشلونة السابقين في مشروع يساهم في نشر العلامة التجارية والقيم العالمية للنادي.

المصدر : مواقع إلكترونية

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