معاقبة أتلتيكو مدريد بسبب أحداث الدربي ضد الريال

كشف لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم -أمس الأربعاء- عن العقوبات التي فرضت على أتلتيكو مدريد، بسبب أحداث الديربي الأخيرة ضد ريال مدريد.

وعاقبت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم أتلتيكو مدريد بإغلاق جزئي للطرف الجنوبي من ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو" في المباريات الثلاث المقبلة.

إضافة إلى ذلك، سيتعين على "الروخيبلانكوس" دفع غرامة قدرها 45 ألف يورو.

وانتهى الديربي بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد بالتعادل 1-1، لكن المباراة توقفت لعدة دقائق بسبب إلقاء مقذوفات على حارس النادي الملكي تيبو كورتوا.

وتوقف دربي مدريد في الدقيقة 69 عندما اشتكى حارس مرمى ريال مدريد حاليا وأتلتيكو مدريد سابقا كورتوا للحكم من استهدافه من قبل جماهيره السابقة، الذين ألقوا "قداحات" عليه.

وعاد جميع اللاعبين إلى غرفة الملابس، بسبب الحادث الذي حصل مباشرة بعد افتتاح ريال مدريد للتسجيل عبر مدافعه الدولي البرازيلي إيدر ميليتاو (64).

"⏸️ Match halted! The Madrid Derby is on pause as Atlético Madrid fans react strongly to Thibaut Courtois's celebration after his team’s goal. Tensions are escalating—let's hope for a swift return to the action! ⚠️ #MadridDerby #RealMadrid #AtleticoMadrid #Courtois pic.twitter.com/rG4Q9858qC

