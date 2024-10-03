كشف لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم -أمس الأربعاء- عن العقوبات التي فرضت على أتلتيكو مدريد، بسبب أحداث الديربي الأخيرة ضد ريال مدريد.

وعاقبت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم أتلتيكو مدريد بإغلاق جزئي للطرف الجنوبي من ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو" في المباريات الثلاث المقبلة.

إضافة إلى ذلك، سيتعين على "الروخيبلانكوس" دفع غرامة قدرها 45 ألف يورو.

وانتهى الديربي بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد بالتعادل 1-1، لكن المباراة توقفت لعدة دقائق بسبب إلقاء مقذوفات على حارس النادي الملكي تيبو كورتوا.

وتوقف دربي مدريد في الدقيقة 69 عندما اشتكى حارس مرمى ريال مدريد حاليا وأتلتيكو مدريد سابقا كورتوا للحكم من استهدافه من قبل جماهيره السابقة، الذين ألقوا "قداحات" عليه.

وعاد جميع اللاعبين إلى غرفة الملابس، بسبب الحادث الذي حصل مباشرة بعد افتتاح ريال مدريد للتسجيل عبر مدافعه الدولي البرازيلي إيدر ميليتاو (64).

"⏸️ Match halted! The Madrid Derby is on pause as Atlético Madrid fans react strongly to Thibaut Courtois's celebration after his team’s goal. Tensions are escalating—let's hope for a swift return to the action! ⚠️ #MadridDerby #RealMadrid #AtleticoMadrid #Courtois pic.twitter.com/rG4Q9858qC — GoalTide (@GoalTide_) September 29, 2024

واستؤنفت المباراة بعد نحو 10 دقائق بعد أن عاد الهدوء إلى الملعب.

وصب أكثر مشجعي الروخيبلانكوس تطرفا غضبهم على حارس المرمى البلجيكي بعد رد فعله على هدف ميليتاو الذي منح التقدم للريال.

معاقبة أتلتيكو مدريد بسبب أحداث الدربي ضد الريال pic.twitter.com/Ewkqt2rJqP — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) October 3, 2024

وأرسل الحكم بوسكيتس فيرير تحذيرا عبر مكبر الصوت لوقف رمي المقذوفات، لكن الجماهير تجاهلته.

ووفقا للاتحاد الإسباني لكرة القدم، سيؤثر الإغلاق على جزء من المدرج الجنوبي السفلي، القطاعات 127 إلى 133، حيث تم رمي المقذوفات على المنطقة التي كان يقف فيها حارس مرمى مدريد.

وستتأثر مباريات أتلتيكو ضد ليغانيس ولاس بالماس وألافيش بتقليص عدد الجماهير.

ويملك فريق الروخيبلانكوس خيار الاستئناف لمحاولة تجنب العقوبة المفروضة.