ميسي يظفر بلقبه 46 في مسيرته

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين قاد بهما فريقه إنتر ميامي للتتويج بلقب درع المشجعين بالدوري الأميركي لكرة القدم، عقب الفوز على كولومبوس كرو 3-2 في المباراة التي جمعتهما فجر الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن ميسي سجل هدفيه في الدقائق الأخيرة للشوط الأول، ليقود إنتر ميامي للفوز بجائزة درع المشجعين التي تمنح بشكل سنوي للفريق الذي يحصل على أكبر عدد من النقاط في الموسم العادي، ويعد هذا اللقب هو الـ46 في مسيرة قائد منتخب الأرجنتين.

ومع بداية الشوط الثاني تمكن فريق كولومبوس من تقليص الفارق عن طريق دييغو روسي، ولكن لويس سواريز عزز تقدم إنتر ميامي بتسجيله لهدف ثالث في الدقيقة 48 بضربة رأس عانقت الشباك.

وأبقى خوان "كوتشو" هيرنانديز فريق كولومبوس في المباراة بعدما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 61 من ركلة جزاء.

وهذه النتيجة تضمن لميامي وجود أفضلية اللعب على أرضه في الأدوار الإقصائية بالدوري الأميركي.

هدف من ماركة "ميسي" pic.twitter.com/eOw4pMzLF5 — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) October 3, 2024

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 68 نقطة في المركز الأول قبل جولتين من النهاية، وفي حال تمكن من الفوز بالمباراتين فسيحقق رقما قياسيا جديدا في عدد النقاط في موسم واحد.

وقال "البرغوث" لقناة "آبل" التلفزيونية "حققنا الهدف الأول والآن يتعيّن علينا التفكير بما هو قادم"، بعد السيطرة على منافس "صعب المراس".

وأكد بطل مونديال قطر أن "درع المشجعين" هي جائزة "ثانوية" لفريقه، وأن لقب الدوري الأميركي يظل الهدف الرئيس.

The moment we made history! 🛡️🖤🩷 pic.twitter.com/zRseWXbGTZ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 3, 2024

وتابع أن "الدور الأول يتكوّن من 3 مباريات، ثم مباراة واحدة ويمكن أن يحدث أي شيء. ولكن لدينا ميزة كبيرة تتمثل في خوض جميع المباريات على أرضنا، وهو ما كنا نبحث عنه. نحن أقوياء للغاية على أرضنا".

وسجل ميسي عودته لقائمة منتخب بلاده لأول مرة بعد تعافيه من إصابة في الكاحل تعرض لها في نهائي كوبا أميركا أمام كولومبيا، مما أدى لغيابه عن مواجهتي تشيلي وكولومبيا في تصفيات المونديال.

ويواجه المنتخب الأرجنتيني مضيفه الفنزويلي يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري لحساب الجولة التاسعة من التصفيات المونديالية، قبل أن يستقبل منتخب بوليفيا في بوينس آيرس يوم 16 من الشهر ذاته.