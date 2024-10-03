لماذا اُستبعد مبابي عن منتخب فرنسا؟

غاب اسم كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد الإسباني العائد للتو من إصابة عضلية في الفخذ الأيسر عن تشكيلة منتخب بلاده لمباراتيه ضد إسرائيل وبلجيكا في 10 و14 أكتوبر/تشرين الأول الحالي ضمن الجولتين الثالثة والرابعة لمسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.

وأوضح مدرب فرنسا -الذي لم يدرج أيضا أدريان رابيو لاعب وسط مرسيليا في هذه القائمة الأولى منذ إعلان اعتزال أنطوان غريزمان دوليا- أنه تمت الاستعاضة عن مبابي بمهاجم تشلسي الإنجليزي كريستوفر نكونكو حتى لا "يجازف" باستدعاء مهاجم النادي الملكي الذي لعب أقل من 30 دقيقة مساء أمس الأربعاء ضد ليل في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال ديدييه ديشان في مؤتمر صحفي اليوم الخميس"لقد تحدثت مع كيليان بالطبع، إنه يعاني من مشكلة ليست خطيرة، ولكنها تتطلب العلاج حتى يتمكن من التعافي بشكل جيد، لست هنا للمجازفة، ولهذا السبب لم يكن كيليان ضمن القائمة".

ووجه ديشان الدعوة إلى برادلي باركولا وعثمان ديمبيليه وراندال كولو مواني مهاجمي باريس سان جيرمان، إلى جانب مهاجمي بايرن ميونخ الألماني ميكايل أوليسيه وإنتر ميلان الإيطالي ماركوس تورام.

وعاد زميل مبابي في النادي الملكي لاعب الوسط إدواردو كامافينغا بعد تعافيه من إصابة تعرض لها في معسكر "الديوك" في فترة التوقف الدولية الشهر الماضي، في حين غاب لاعب وسط اتحاد جدة السعودي نغولو كانتي بسبب "معاناته من مشكلة في العضلة المقربة"، حسب ديشان.

واعتمد ديشان على لاعبين شباب في خط الوسط على غرار يوسف فوفانا وماتيو غندوزي (25 عاما) ومانو كونيه (23 عاما) وأوريليان تشواميني (24 عاما) ووارين زائير-إيمري (18 عاما).

📋 𝐋𝐚 𝐋𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐁𝐥𝐞𝐮𝐬 pour nos 2️⃣ prochains matchs de Ligue des Nations 🙌#FiersdetreBleus pic.twitter.com/mSGiEn9IAK — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 3, 2024

وهذه تشكيلة منتخب فرنسا:

حراسة المرمى: ألفونس أريولا (وست هام الإنجليزي)، مايك مينيان (ميلان الإيطالي)، بريس سامبا (لنس).

الدفاع: جوناثان كلاوس (نيس)، لوكا ديني (أستون فيلا الإنجليزي)، ويسلي فوفانا (تشلسي الإنجليزي)، تيو هرنانديز (ميلان الإيطالي)، إبراهيما كوناتيه (ليفربول الإنجليزي)، جول كوندي (برشلونة الإسباني)، وليام ساليبا (أرسنال الإنجليزي)، دايو أوباميكانو (بايرن ميونخ الألماني).

الوسط: يوسف فوفانا (ميلان الإيطالي)، كواديو مانو كونيه (بوروسيا مونشغلادباخ الألماني)، أوريليان تشواميني وإدواردو كامافينغا (ريال مدريد الإسباني)، وارن زائير-إيمري (باريس سان جيرمان)، ماتيو غندوزي (لاتسيو الإيطالي).

الهجوم: برادلي باركولا، عثمان ديمبيليه وراندال كولو مواني (باريس سان جيرمان)، ميكايل أوليسيه (بايرن ميونخ الألماني)، ماركوس تورام (إنتر الإيطالي)، كريستوفر نكونكو (تشلسي الإنجليزي).