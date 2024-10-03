صلاح يزيح دروغبا من صدارة الهدافين الأفارقة بدوري أبطال أوروبا

انفرد النجم المصري محمد صلاح بصدارة الهدافين الأفارقة في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد هدفه مع فريقه ليفربول الإنجليزي في مرمى بولونيا الإيطالي الأربعاء.

ووصل صلاح إلى الهدف رقم 45 في البطولة الأوروبية الأعرق، من بينها 42 بقميص ليفربول الذي فاز على مضيفه الإيطالي بهدفين من دون رد في الجولة الثانية.

وتفوّق مهاجم روما الإيطالي وبازل السويسري السابق، على العاجي ديدييه دروغبا الذي كان يتشارك معه الصدارة بـ44 هدفا، ويحتل الكاميروني صامويل إيتو -30 هدفا- المركز الثالث.

المصري محمد صلاح يواصل التألق ويسجل هدفاً رائعاً في مرمى بولونيا ⚽️🔥#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/uGK9Jh58TJ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 2, 2024

وارتقى صلاح إلى المركز 14 بين الهدافين التاريخيين لدوري الأبطال، بفارق هدف واحد عن البرتغالي الراحل أوزيبيو والإيطالي المعتزل فيليبو إنزاغي، وبفارق 4 أهداف فقط عن الدخول إلى قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ البطولة التي يتصدر هدافيها البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ140 هدفا.

وحمل هدف صلاح الذي يعتلي أيضا صدارة الهدافين الأفارقة في الدوري الإنجليزي الممتاز بـ161 هدفا بفارق كبير على أقرب ملاحقيه، السنغالي ساديو ماني لاعب النصر السعودي حاليا (112 هدفا) ودروغبا (104)، الرقم 350 في مسيرته كلاعب محترف.

🌍✨ Mo Salah becomes the African top goalscorer in Champions League history! 🥇 45 goals– Mo Salah

🥈 44 goals – Didier Drogba

🥉 30 goals – Samuel Eto'o pic.twitter.com/KNMh3KfHNm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 2, 2024

مسيرة استثنائية

بدأ صلاح مشواره مع المقاولون العرب في مصر بتسجيل 12 هدفا في موسمي 2010-2011 و2011-2012 قبل أن ينتقل إلى بازل، حيث سجل 20 هدفا في 1.5 موسم.

انتقل في يناير/كانون الثاني 2014 إلى تشلسي الإنجليزي الذي سجل معه هدفين فقط، قبل أن يرحل معارا إلى فيورنتينا الإيطالي حيث سجل 9 أهداف. ثم انتقل بعد نهاية الإعارة من تشلسي إلى روما الإيطالي في صيف 2015 وسجل معه 34 هدفا في موسمين.

وفي صيف 2017 انتقل صلاح إلى ليفربول لتتفجر موهبته ليسجل حتى الآن 217 هدفا في 7 مواسم، احتل بها المركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين لليفربول. كما سجل صلاح حتى الآن 161 هدفا في الدوري احتل بها المركز العاشر في قائمة الهدافين التاريخيين التي يعتليها آلان شيرر (260 هدفا).

دوليا، سجل صلاح 56 هدفا مع منتخب مصر الأول يحتل بها المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين للفراعنة خلف مدرب المنتخب الحالي حسام حسن (68 هدفا).

وأصبح المهاجم المصري بهدفه في مرمى بولونيا أول لاعب من ليفربول يسجل في 5 مباريات متتالية على ملعب أنفيلد في دوري أبطال أوروبا.

وقال في تصريحات تلفزيونية "لم أكن أعرف هذه المعلومة لكنني سعيد بهذا الرقم بالتأكيد".

وأضاف "الأهم أن يفوز الفريق بالمباريات والبطولات. هذا الموسم اختلف الأمر مع المدرب الجديد (الهولندي أرنه سلوت) عما كان الحال عليه مع (الألماني) يورغن كلوب، وما زلنا نتأقلم على الطريقة الجديدة. نتمنى أن تستمر النتائج بهذا الشكل".