صلاح يزيح دروغبا من صدارة الهدافين الأفارقة بدوري أبطال أوروبا

انفرد النجم المصري محمد صلاح بصدارة الهدافين الأفارقة في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد هدفه مع فريقه ليفربول الإنجليزي في مرمى بولونيا الإيطالي الأربعاء.

ووصل صلاح إلى الهدف رقم 45 في البطولة الأوروبية الأعرق، من بينها 42 بقميص ليفربول الذي فاز على مضيفه الإيطالي بهدفين من دون رد في الجولة الثانية.

وتفوّق مهاجم روما الإيطالي وبازل السويسري السابق، على العاجي ديدييه دروغبا الذي كان يتشارك معه الصدارة بـ44 هدفا، ويحتل الكاميروني صامويل إيتو -30 هدفا- المركز الثالث.

وارتقى صلاح إلى المركز 14 بين الهدافين التاريخيين لدوري الأبطال، بفارق هدف واحد عن البرتغالي الراحل أوزيبيو والإيطالي المعتزل فيليبو إنزاغي، وبفارق 4 أهداف فقط عن الدخول إلى قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ البطولة التي يتصدر هدافيها البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ140 هدفا.

وحمل هدف صلاح الذي يعتلي أيضا صدارة الهدافين الأفارقة في الدوري الإنجليزي الممتاز بـ161 هدفا بفارق كبير على أقرب ملاحقيه، السنغالي ساديو ماني لاعب النصر السعودي حاليا (112 هدفا) ودروغبا (104)، الرقم 350 في مسيرته كلاعب محترف.

