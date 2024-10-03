بالهتافات ورفع العلم الفلسطيني.. جمهور "الرجاء" المغربي يتضامن مع غزة

تضامن جمهور نادي الرجاء البيضاوي المغربي لكرة القدم مع قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية على يد إسرائيل؛ برفع الأعلام الفلسطينية في المدرجات خلال مباراته بالدوري المحلي.

جاء ذلك خلال المباراة التي فاز فيها على نادي الفتح الرباطي بملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء (غرب) مساء الأربعاء.

وذكر مراسل الأناضول أن جماهير الرجاء البيضاوي رفعت العلم الفلسطيني على طول المدرجات، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض للإبادة الجماعية الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وردد جمهور الرجاء خلال المباراة هتافات وأهازيج مؤيدة للقضية الفلسطينية.

يشار إلى أن جمهور الرجاء البيضاوي أصدر أغنية "رجاوي فلسطيني" في عام 2019 التي تساند الشعب الفلسطيني وتطالب بالحرية للقدس وسائر المدن الفلسطينية.

ويردد جمهور الرجاء هذه الأغنية خلال مباريات فريقه.

ومن كلمات الأغنية "ما نسمح فيك (لا نفرّط بكِ) يا غزة، مالكري عليا بعيدة (على الرغم من بعدك عني)".

وتضيف "يا رفح ورام الله أمتنا راها مريضة (يقصد تقاعس الحكومات)".

ومن كلماتها أيضا "الرجاوي صوت الشعوب المقهورة لي ما تسمعوا (الذين لا يسمع صوتهم)، عايقين بيكم بالملعوب (نعرف ألاعيبكم)، حيث نسورة وجامي نركعو (لأننا نسور وأبدا لا نركع) إلا لرب العالمين. والحرية لفلسطين، وإن شاء الله في القدس الفرحة تدوم".

وتختم الأغنية برجاء "حبيت نمشي شكون يديني (بودّي الذهاب إلى غزة لكن من يساعدنا بذلك؟)".

وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 138 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.