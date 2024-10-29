محكمة أبوظبي تقضي بحبس ثلاثي فريق الزمالك وتغريمهم

قضت محكمة أبوظبي الجزائية، اليوم الثلاثاء، بحبس لاعبي الزمالك المصري مصطفى شلبي ونبيل عماد ومدير الكرة عبد الواحد السيد لمدة شهر وتغريم كل منهم 200 ألف درهم، في واقعة الاعتداء على موظفين عمومين خلال مباراة قبل نهائي كأس السوبر المصرية لكرة القدم، التي أُقيمت في الإمارات الأسبوع الماضي.

وفتح الزمالك تحقيقا موسعا في الأحداث التي أعقبت فوزه 5-4 على بيراميدز بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة التي أُقيمت الأسبوع الماضي على استاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي بالتعادل 1-1.

وبعد انتهاء المباراة ذكرت تقارير أن بعض مسؤولي الأمن حرروا محضرا يتهم ثلاثي النادي المصري بالاعتداء عليهم.

وأضافت التقارير أن الثلاثي توجه في اليوم التالي إلى أحد أقسام الشرطة للإدلاء بأقوالهم في الواقعة، قبل أن يتم احتجازهم وإحالتهم للمحاكمة اليوم.

وقال حساب محكمة أبوظبي على منصة إكس "قضت محكمة أبوظبي الجزائية بحبس 3 متهمين في واقعة الاعتداء بمباراة نادي الزمالك، لمدة شهر وتغريم كل منهم 200 ألف درهم (54458 دولارا أميركيا)، لإدانتهم بارتكاب جريمة التعدي على سلامة موظفين عموميين أثناء تأدية مهام عملهم".

"وكذلك إتيان أفعال من شأنها الإخلال بالنظام العام وإثارة الشغب أمام الجماهير خلال سير فعاليات مباراة كرة القدم بين فريقي الزمالك وبيراميدز، التي أُقيمت في أبوظبي 20 أكتوبر الجاري".

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها بالإدانة أنه بعد فحص الدعوى والإحاطة بظروفها وملابساتها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها، فقد تبين "ثبوت التهم المسندة للمتهمين، وذلك أخذا بما جاء في أقوال المجني عليهم بتحقيقات النيابة العامة، والتي تطابقت مع مضمون تفريغ الكاميرات في محل الواقعة، وثبوت عدم امتثال المتهمين للضوابط التنظيمية والتعدي على سلامة موظفين عموميين مكلفين بتأمين الفعالية الرياضية".

ولم يصدر عن الزمالك أي تعليق رسمي حتى الآن، لكن تقارير صحفية مصرية أشارت إلى أن بطل السوبر الأفريقي سيقدم استئنافا على الحكم في وقت لاحق.

وخسر الزمالك أمام منافسه المحلي الأهلي بنتيجة 7-6 في ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.