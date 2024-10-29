القطري عفيف أفضل لاعب آسيوي للمرة الثانية وسون يتفوق على طارمي

فاز اللاعب القطري أكرم عفيف، مهاجم السد، بجائزة أفضل لاعب آسيوي داخل القارة لعام 2023، اليوم الثلاثاء، وذلك للمرة الثانية بعد 2019، عقب تفوقه على كل من الأردني يزن النعيمات والكوري الجنوبي سول يونغ-وو.

وقال عفيف (27 عاما) عقب تسلمه الجائزة من جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) والشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي "أشعر بتوتر شديد وكأني أستعد لتسديد ركلة

جزاء في مباراة نهائية. أهدي الجائزة لزوجتي ولزملائي اللاعبين في المنتخب الوطني والمدربين والإداريين والفريق الطبي. وأتمنى الحصول على هذه الجائزة للمرة الثالثة".

وقدم عفيف أداء رائعا في كأس آسيا في بداية العام الحالي ليقود قطر للاحتفاظ باللقب الآسيوي، وسجل 8 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة ليفوز بجائزتي أفضل لاعب وهداف كأس آسيا 2023.

وأصبح عفيف في فبراير/شباط الماضي أول لاعب يسجل ثلاثية في نهائي كأس آسيا.

وبات عفيف أول قطري يفوز بالجائزة مرتين، عقب تتويجه في النسخة 28 من الحفل السنوي الذي أقيم في قصر السلام الكبير بجامعة كيونغ هي في سول عاصمة كوريا الجنوبية اليوم.

وأصبح ثالث لاعب يفوز بالجائزة أكثر من مرة بعد الياباني هيديتوشي ناكاتا (1997 و1998) والأوزبكي سيرفر دجيباروف (2008 و2011). وثالث لاعب من نادي السد يفوز بالجائزة بعد خلفان إبراهيم (2006) وعبد الكريم حسن (2018).

سون يتفوق على طارمي

وفازت اليابانية كيكو سيكي بجائزة أفضل لاعبة، فيما حصل سون هيونغ-مين قائد توتنهام هوتسبير الإنجليزي على جائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة، بعد تفوقه على الإيراني مهدي طارمي مهاجم إنتر ميلان، والأردني موسى التعمري لاعب مونبلييه الفرنسي.

وحصلت الأسترالية إيلي كاربنتر لاعبة أولمبيك ليون على جائزة أفضل لاعبة آسيوية محترفة خارج القارة بعد تفوقها على اليابانية يوي هاسيجاوا لاعبة مانشستر سيتي.

وحصل الاتحاد السعودي على جائزة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للمساهمة المتميزة، وكذلك تم تكريم الاتحاد القطري لأول مرة بجائزة تقدير الدولة المُضيفة لكأس آسيا، كما منح الاتحاد الآسيوي جائزة ماسة آسيا، أعلى تكريم فردي في كرة القدم الآسيوية، لإنفانتينو رئيس الفيفا.

وفاز الياباني جو أويوا بجائزة أفضل مدرب بعد قيادة منتخب بلاده للفوز بلقب كأس آسيا تحت 23 عاما بقطر‭ ‬في مايو/أيار الماضي، وكذلك دور الثمانية في أولمبياد باريس 2024، في حين فازت بارك يون جونج بجائزة أفضل مدربة في قارة آسيا، لتصبح ثاني مدربة من كوريا الجنوبية تفوز بالجائزة.

وفاز الأوزبكي عباسبيك فايزوللاييف بجائزة أفضل لاعب شاب، فيما فازت تشاي أون يونغ لاعبة كوريا الشمالية بجائزة أفضل لاعبة شابة.