جماهير الشرطة العراقي ناقمون على المدرب بعد التعادل مع القاسم

تعقّدت الأمور في نادي الشرطة العراقي إثر تعثر الفريق مجددا بتعادله القاتل مع فريق القاسم 2-2 في الجولة الخامسة من دوري نجوم العراق لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

ويعيش فريق الشرطة العراقي أياما صعبة بعد تذبذب نتائج الفريق وهبوط مستويات اللاعبين.

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فمنذ الخسارة أمام الهلال السعودي 5-0 في دوري أبطال آسيا للنخبة مطلع أكتوبر/تشرين الأول الحالي والفريق لم يتمكن من مصالحة جماهيره الغاضبة، على الرغم من تحقيق الفوز في مباراتين من أصل 4.

وعقب نهاية مباراة اليوم أمام فريق القاسم التي انتهت بسيناريو دراماتيكي وتعادل قاتل، عبّرت جماهير "القيثارة الخضراء" عن سخطها وغضبها الشديدين من مدرب الفريق أحمد صلاح، وطالبته بالرحيل عن الفريق بأسرع وقت ممكن.

الجماهير، خلال حديث بعضها للجزيرة نت، انتقدت قيادة المدرب أحمد صلاح للمباراة، ووصفت التغييرات التي أجراها في التشكيلة بأنها غير الموفقة، على حد وصفهم.

وذهب البعض منهم إلى الحديث عن وجود مؤامرة من اللاعبين على المدرب، إذ لا يقدم لاعبو الشرطة مستوياتهم المعهودة من أجل الإطاحة به.

تحذير

في الأثناء، حذر البعض من أنصار الفريق من رحيل المدرب أحمد صلاح، إذ يرى أن مغادرته ستدخل الشرطة في دوامة جديدة من خلال استبدال المدرب العربي وتعيين آخر أجنبي قد لا تنسجم خططه مع واقع كرة القدم العراقية.

وبينما كانت وسائل الإعلام العراقية تنتظر المدرب أحمد صلاح للحديث عن أسباب التعادل ووجهة نظره في النتيجة، رفض المدرب حضور المؤتمر الصحفي لتفادي مواجهة الصحفيين وأسئلتهم التي قد تعرضه للإحراج.

وتردت علاقة المدرب بجماهير الشرطة منذ الخسارة أمام الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة.

في المقابل تحمل المدرب المساعد حسين عبد الواحد المسؤولية، وأوضح خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن "فريق الشرطة كان قريبا من الفوز على الرغم من الإرباك الذي حدث في بداية المباراة، لكن العودة بالنتيجة وتحقيق الفوز يدل على أن الفريق لديه شخصية وإرادة".

وأضاف "الشرطة خسر نقطتين بسبب خطأين، سنعمل على تصحيح الأخطاء، وموسم دوري نجوم العراق ما زال في بدايته، لدينا الكثير لنقدمه، ونحن نعتذر للجماهير على نتيجة مباراة اليوم، لكننا سنبذل قصارى جهدنا للعودة بشكل أفضل".

ورفع التعادل رصيد الشرطة إلى 11 نقطة في صدراة الدوري العراقي للنجوم بفارق الأهداف عن نادي النفط الوصيف.

ويستعد فريق الشرطة لمواجهة الأهلي السعودي في جدة يوم الاثنين المقبل في إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يتطلع الفريق العراقي إلى تحقيق فوزه الأول في البطولة بعد تعادله مع النصر السعودي وباختاكور الأوزبكي وخسارته أمام الهلال السعودي بخماسية نظيفة.