موعد مباراة النصر والتعاون في كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة

يستضيف النصر منافسه التعاون في الرياض ضمن مباريات ثمن نهائي كأس خادم الحرمين لكرة القدم.

وأطاح النصر بالحزم في دور الـ32 بهدفين لهدف، في حين تغلب التعاون على أبها في الوقت الإضافي 3-2.

ويغيب عن النصر الثلاثي الفرنسي محمد سيماكان، الإسباني إيمريك لابورت والبرتغالي أوتافيو، في حين يبتعد ثلاثي التعاون محمد الكويكبي، محمد محزري وفهد الجميعة.

وكان النصر قد وقع في فخ التعادل مع الخلود 3-3 في الدوري بغياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

موعد مباراة النصر والتعاون في كأس السعودية والقنوات الناقلة

تقام المباراة اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر/تشرين الأول على ملعب الأول بارك، وتطلق صفارة البداية الساعة الثامنة والنصف مساء (20:30) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، والعاشرة والنصف مساء (22:30) بتوقيت أبو ظبي.

تذاع المباراة على الهواء مباشرة على القناة التالية:

SSC1

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ويتفوق النصر في تاريخ المواجهات ضمن المسابقة، إذ فاز في جميع المباريات الأربع التي لعبها أمامه.