مانشستر يونايتد يقيل تن هاغ وفان نيستلروي بديل مؤقت

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إقالة الهولندي إيريك تن هاج المدير الفني للفريق بسبب سوء النتائج.

وأشار "المانيو" -في بيان رسمي عبر موقعه على شبكة الإنترنت اليوم الاثنين- إلى أن تن هاغ سيغادر منصبه كمدير فني للفريق.

وكان المدرب الهولندي تولى المسؤولية في أبريل/نيسان 2022، وقاد الفريق للفوز بلقبي كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم في 2023 وكأس الاتحاد الإنجليزي في 2024.

ووجه مانشستر يونايتد الشكر في بيانه للمدرب الهولندي على كل ما قدمه للفريق، وتمنى له التوفيق في خطوته القادمة.

وجاءت إقالة المدرب السابق لأياكس بعد الخسارة القاتلة التي مني بها يونايتد الأحد أمام مضيفه وستهام 1-2، مكتفيا بفوز واحد في آخر8 مباريات له في جميع المسابقات.

ويجد يونايتد نفسه في المركز الـ14 بعد 9 مراحل، برصيد 11 نقطة وبفارق 12 عن جاره مانشستر سيتي حامل اللقب والمتصدر، في حين اكتفى بـ3 تعادلات في مبارياته الثلاث الأولى في الدوري الأوروبي.

وأوضح البيان أن الهولندي رود فان نيستلروي المدرب المساعد سيتولى مهمة المدير الفني بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدير فني بشكل دائم.

ويأمل فان نيستلروي الذي دافع عن ألوان يونايتد كلاعب بين 2001 و2006 وأحرز معه لقب كل من الدوري والكأس وكأس الرابطة مرة واحدة قبل أن يعود إليه بداية هذا الموسم كمساعد لتن هاغ، أن يخرج "الشياطين الحمر" من كبوتهم خلال فترة توليه المسؤولية مؤقتا.

ولن يحظى ابن الـ48 عاما بالكثير من الوقت كي يعيد الروح إلى الفريق إذ إن يونايتد مدعو لمواجهة ليستر سيتي الأربعاء في ثمن نهائي كأس الرابطة، قبل أن يستضيف تشلسي الأحد في الدوري الممتاز.