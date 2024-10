فضيحة بالدوري الفرنسي بسبب ركلة جزاء مثيرة للجدل

منح الحكم ركلة جزاء مثيرة للجدل لفريق ليون الفرنسي لكرة القدم مما دفع لاعبي ضيفه أوكسير إلى التوقف عن اللعب لعدة دقائق بطلب من مدربهم.

بعد احتساب ركلة مرمى في البداية، استدعى حكم الفيديو المساعد جيريمي ستينات حكم المباراة لمراجعة ركلة جزاء محتملة على ميكاوتادزه لاعب ليون ليعلن بعدها عن ركلة جزاء لصالح ليون في الدقيقة الـ41.

وبعد مراجعة اللقطة من طرف حكام الـ"فار"، تم تأكيدها، مما أثار غضب لاعبي أوكسير، الذين احتجوا بقوة وقدموا اعتراضا على القرار، كما طالب مدرب الفريق كريستوف بيليسييه لاعبيه بالخروج من الملعب وعدم إكمال المباراة.

🇬🇪🇫🇷Georges Mikautadze with his first Lyon goal as he converts from the spot against Auxerre!⚽️

Breaking a long goal drought at last!pic.twitter.com/TfumvGoSjf

— Georgian Footy (@GeorgianFooty) October 27, 2024