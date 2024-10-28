فضيحة بالدوري الفرنسي بسبب ركلة جزاء مثيرة للجدل

منح الحكم ركلة جزاء مثيرة للجدل لفريق ليون الفرنسي لكرة القدم مما دفع لاعبي ضيفه أوكسير إلى التوقف عن اللعب لعدة دقائق بطلب من مدربهم.

بعد احتساب ركلة مرمى في البداية، استدعى حكم الفيديو المساعد جيريمي ستينات حكم المباراة لمراجعة ركلة جزاء محتملة على ميكاوتادزه لاعب ليون ليعلن بعدها عن ركلة جزاء لصالح ليون في الدقيقة الـ41.

وبعد مراجعة اللقطة من طرف حكام الـ"فار"، تم تأكيدها، مما أثار غضب لاعبي أوكسير، الذين احتجوا بقوة وقدموا اعتراضا على القرار، كما طالب مدرب الفريق كريستوف بيليسييه لاعبيه بالخروج من الملعب وعدم إكمال المباراة.

🇬🇪🇫🇷Georges Mikautadze with his first Lyon goal as he converts from the spot against Auxerre!⚽️ Breaking a long goal drought at last!pic.twitter.com/TfumvGoSjf — Georgian Footy (@GeorgianFooty) October 27, 2024

وبسبب التوقف، أعلن الحكم 15 دقيقة كوقت بدل الضائع، لينهي ليون الشوط الأول متقدما بنتيجة 1-0 بعد أن نجح في ترجمة ركلة الجزاء إلى هدف عن طريق ميكاوتادزه.

ولم تقتصر شكاوى أوكسير على الاحتجاج، بل طالب الفريق بتقديم احتراز فني، وهي آلية في الدوري الفرنسي يمكن من خلالها مراجعة اللعب في نهاية المباراة.

ووقع جوبال جونيور، قائد الفريق الزائر، على الوثيقة قبل نهاية الشوط الأول مع الحكم. وهذا يعني أنه في حالة تأكد أنه وقع ظلم على الفريق الذي طلب الإنذار فإن العقوبة في هذه الحالة قد تُلغى بعد المباراة ويمكن إعادة المباراة.

ووضع أوكسير حدا لمسلسل انتصارات مضيفه ليون عند 3 مباريات متتالية، وذلك بإجباره على الاكتفاء بالتعادل 2-2 في المرحلة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ورفع ليون رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع، بينما أصبح رصيد أوكسير 10 نقاط في المركز الـ13.