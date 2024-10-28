للمرة الأولى منذ 2003، يغيب النجمان الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو عن قائمة المرشحين للظفر بالكرة الذهبية التي يقام حفلها الليلة في باريس.

فقد غاب "الدون" الذي فاز بالجائزة 5 مرات عن الترشيحات العام الماضي أيضا بعد انتقاله إلى النصر السعودي. وكذلك لم يكن ميسي، الذي فاز بالجائزة للمرة الثامنة وهو رقم قياسي في 2023، ضمن المرشحين رغم فوز الأرجنتين بكأس كوبا أميركا.

ويسعى النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، أن يصبح أول برازيلي منذ كاكا 2007 يفوز بالجائزة وثالث لاعب ينتزعها من قبضتي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي منذ 2008.

الفائزون بالكرة الذهبية منذ 2008، هم: