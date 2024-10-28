أبرز وأغلى اللاعبين الغائبين عن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

30 لاعبا رشحوا للظفر بجائزة الكرة الذهبية والتي يعلن عن اسم الفائز بها في الحفل الذي يقام الليلة في مسرح "دو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس.

ولكنّ هناك نجوما من الصف الأول ولاعبين تبلغ قيمتهم السوقية مئات الملايين من الدولارات لم يدخلوا إلى قائمة الـ30.

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أبرز اللاعبين

المصري محمد صلاح (ليفربول): 32 عاما، 55 مليون يورو.

32 عاما، 55 مليون يورو. البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي): 33 عاما، 45 مليون يورو.

33 عاما، 45 مليون يورو. البرازيلي نيمار (الهلال): 32 عاما، 30 مليون يورو.

32 عاما، 30 مليون يورو. الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول): 33 عاما، 30 مليون يورو.

33 عاما، 30 مليون يورو. الفرنسي أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد): 37 عاما، 25 مليون يورو.

37 عاما، 25 مليون يورو. الأرجنتيني ليونيل ميسي (إنتر ميامي): 37 عاما، 25 مليون يورو.

37 عاما، 25 مليون يورو. البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 36 عاما، 15 مليون يورو.

36 عاما، 15 مليون يورو. البرتغالي كريستيانو رونالدو (النصر): 39 عاما، 15 مليون يورو.

39 عاما، 15 مليون يورو. الفرنسي كريم بنزيمة (الاتحاد): 36 عاما، 10 ملايين يورو.

36 عاما، 10 ملايين يورو. الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد): 39 عاما، 6 ملايين يورو.

أغلى اللاعبين

الألماني جمال موسيالا (بايرن ميونخ): 130 مليون يورو، 21 عاما.

130 مليون يورو، 21 عاما. البرازيلي رودريغو (ريال مدريد): 110 ملايين يورو، 23 عاما.

110 ملايين يورو، 23 عاما. الفرنسي كامافينغا (ريال مدريد): 100 مليون يورو، 21 عاما.

100 مليون يورو، 21 عاما. الفرنسي تشاوميني (ريال مدريد): 100 مليون يورو، 24 عاما.

100 مليون يورو، 24 عاما. الإسباني غافي (برشلونة): 90 مليون يورو، 20 عاما.

90 مليون يورو، 20 عاما. البرازيلي برونو غيمارايش (نيوكاسل يونايتد): 85 مليون يورو، 26 عاما.

85 مليون يورو، 26 عاما. الإسباني بيدري (برشلونة): 80 مليون يورو، 21 عاما.

80 مليون يورو، 21 عاما. الهولندي تشافي سيمونز (لايبزيغ): 80 مليون يورو، 21 عاما.

80 مليون يورو، 21 عاما. الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (نابولي): 80 مليون يورو، 23 عاما.

80 مليون يورو، 23 عاما. الإيطالي نيكولو باريلا (إنتر ميلان): 80 مليون يورو، 27 عاما.

وهذه المرة الأولى منذ 2003 التي يغيب فيها ميسي وكريستيانو في قائمة المرشحين.

ويقترب فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد من أن يصبح أول برازيلي منذ كاكا 2007 يفوز بالجائزة وثالث لاعب ينتزعها من قبضتي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي منذ 2008.