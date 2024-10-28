أفضل 15 مهاجما في العالم بالوقت الحالي

سجل العديد من المهاجمين على مر السنين، أسماءهم بحروف من ذهب بفضل الإنجازات والأرقام القياسية التي حققوها ومع انطلاق الموسم الجديد، يتنافس أفضل المهاجمين في العالم لبلوغ المجد الكروي.

يعتبر ألفريدو دي ستيفانو وبيليه وغيرد مولر وبوشكاش ويوهان كرويف من أفضل المهاجمين الذين زينوا ملاعب كرة القدم خلال العقود الماضية.

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وفي الوقت الحالي تتألق كوكبة من المهاجمين أمثال هاري كين الذي أدى انتقاله إلى بايرن ميونخ في عام 2023 إلى سيطرته على الدوري الألماني بعد مآثره مع توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدوره، أظهر إيرلينغ هالاند، البالغ من العمر 24 عاما، مرة أخرى تفوقه هذا الموسم، بتسجيله 13 هدفا في 12 مباراة في جميع المسابقات.

فيما يلي قائمة أفضل 15 مهاجمًا في كرة القدم العالمية في الوقت الحالي بناء على العوامل التالية:

الأهداف

التمريرات الحاسمة

عدد الأهداف في المباراة الواحدة

الأهمية بالنسبة للفريق

الأداء الفردي

1-الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ): 365 هدفا و95 تمريرة حاسمة.

2-النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي): 239 هدفا و50 تمريرة حاسمة.

3-الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد): 296 هدفا و128 تمريرة حاسمة.

4-البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 585 هدفا و154 تمريرة حاسمة.

5-السويدي فيكتور جيوكيريس (سبورتيغ لشبونة): 180 هدفا و56 تمريرة حاسمة.

6-الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان): 160 هدفا و52 تمريرة حاسمة.

7-الإنجليزي أولي واتكينز (أستون فيلا): 150 هدفا و63 تمريرة حاسمة.

8-النيجيري فيكتور بونيفاس (باير ليفركوزن): 69 هدفا و31 تمريرة حاسمة.

9-الغيني سيرهو غيراسي (بوروسيا دورتموند): 117 هدفا و19 تمريرة حاسمة.

10- النيجيري فيكتور أوسيمين (غلطة سراي، على سبيل الإعارة من نابولي): 117 هدفا و33 تمريرة حاسمة.

11- البرتغالي كريستيانو رونالدو (النصر السعودي): 768 هدفا و241 تمريرة حاسمة.

12- المصري عمر مرموش (أينتراخت فرانكفورت): 60 هدفا و25 تمريرة حاسمة.

13- الفرنسي ماركوس تورام (ميلان): 86 هدفا و52 تمريرة حاسمة.

14- الإيطالي ماتيو ريتيغي (أتالانتا): 66 هدفا و13 تمريرة حاسمة.

15- الألماني كاي هافرتز (أرسنال): 126 هدفا و55 تمريرة حاسمة.