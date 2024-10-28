لعدم فوز فينيسيوس.. ريال مدريد يقاطع حفل جائزة الكرة الذهبية

قرر ريال مدريد، بطل الدوري الإسباني ومسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مقاطعة حفل جوائز الكرة الذهبية الذي تنظمه سنويا مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المقرر مساء اليوم الاثنين، وذلك لاقتناعه بعدم حصول نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور على جائزة أفضل لاعب وفق ما أعلن.

وقال عملاق العاصمة الإسبانية: "إذا كانت معايير منح الجائزة لم تقم باختيار فينيسيوس فائزا، فإن المعايير ذاتها يجب أن تختار كارفاخال فائزا. بما أن الأمر لم يكن كذلك، من الواضح أن الكرة الذهبية لم تحترم ريال مدريد وريال مدريد لن يكون موجودا حيث لا يتم احترامه".

وارتأى منظمو جائزة الكرة الذهبية، الابتكار هذا العام من خلال الحفاظ على سرية هوية الفائز حتى النهاية لتجنب أي تسريبات للصحافة. ففي السنوات السابقة، كان يتم إبلاغ الفائز بشكل شخصي قبل أيام قليلة من تسليمه الجائزة، وبالتالي تمت دعوة جميع المرشحين لحضور الحفل.

ويؤشر بيان ريال مدريد إلى أن أيا من لاعبيه الثلاثة فينيسيوس جونيور وداني كارفاخال والإنجليزي جود بيلينغهام الذين يعتبرون بنسبة كبيرة مهندسي تتويج النادي الأوروبي، لن يفوز بالجائزة المرموقة؛ ما يترك الطريق مفتوحا أمام لاعب خط وسط مانشستر سيتي، الإسباني رودري بالظفر بها.

وحصل رودري، الفائز بلقب بكأس أوروبا 2024 مع "لاروخا"، على جائزة أفضل لاعب في البطولة القارية من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا).

ويتم منح الكرة الذهبية بعد تصويت لجنة تحكيم مكونة من صحفيين يمثلون أفضل 100 دولة في تصنيف فيفا.