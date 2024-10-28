تقارير: فينيسيوس نجم ريال مدريد لن يفوز بالكرة الذهبية

ألغى ريال مدريد رحلته إلى باريس لحضور حفل جائزة الكرة الذهبية، المقرر اليوم الاثنين، مما يشير إلى أن البرازيلي فينيسيوس جونيور لن يكون الفائز بالجائزة المرموقة.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، كان مقررا أن تغادر الطائرة التي حجزها ريال مدريد من مطار أدولفو سواريز دي باراخاس في الساعة 15:00 مساء، لكن الملكي في ضوء المعلومات التي تلقاها من باريس، ألغى الرحلة التي كان يشارك فيها 50 شخصا.

وفسرت الصحيفة أن إلغاء الرحلة يوضح أن ريال مدريد لديه بالفعل معلومات تفيد بأن فينيسيوس ليس هو من تم اختياره كأفضل لاعب كرة قدم في العالم.

كما أكد الصحفي الموثوق فابريسيو رومانو في حسابه على منصة "إكس" أن فينيسوس لن يتواجد في باريس الليلة.

وكتب" فينيسيوس جونيور لن يسافر إلى باريس لأن ريال مدريد يعلم أنه لن يفوز بالكرة الذهبية. لن يحضر أحد من ريال مدريد الحفل. لا فلورنتينو بيريز، ولا فينيسيوس جونيور، ولا كارلو أنشيلوتي، ولا جود بيلينغهام.

وومن جهة أخرى، أوضحت الصحيفة الإسبانية أن هذه الأخبار شكلت صدمة للنادي الملكي، الذي يعتبر أنه من الظلم عدم حصول البرازيلي على لقب أفضل لاعب كرة قدم في العالم.

رودري المرشح الأوفر حظا

ومع غياب فينيسوس، يبدو أن الإسباني رودريغو هيرنانديز "رودري" بطل كأس أوروبا مع إسبانيا عام 2024 وأفضل لاعب في البطولة، المرشح الأوفر حظاً الآن.

وقدم لاعب خط وسط مانشستر سيتي موسما رائعا، وفاز أيضا بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.