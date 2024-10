تسريبات وتطورات مفاجئة حول جائزة الكرة الذهبية لعام 2024

سيكون الكشف الرسمي عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 اليوم الاثنين، خلال حفل يبدأ حوالي الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مكة المكرمة.

وللمرة الثالثة منذ عام 2007، ستذهب جائزة أفضل لاعب في العالم للرجال إلى شخص آخر غير ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو، إذ لم يدرج أي من هذين النجمين في القائمة المختصرة هذا العام.

وأظهر تسريب غير مؤكد نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مهاجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور هو الفائز بالكرة الذهبية لهذا العام برصيد 630 نقطة، بفارق 54 نقطة عن الإسباني رودريغو لاعب وسط مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني.

وجاء الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد في المركز الثالث، بينما جاء زميله الفرنسي كيليان مبابي في المركز الرابع.

يوجد نجمان آخران من إنجلترا أيضا ضمن الثمانية الأوائل في القائمة، هما هاري كين مهاجم بايرن ميونخ صاحب المركز الخامس وفيل فودين نجم مانشستر سيتي في المركز الثامن.

ويحتل لامين جمال موهبة برشلونة المركز السابع، بينما جاء زميله داني أولمو، وفلوريان فيرتز، وداني كارفاخال، وأنتونيو روديغر في المراكز التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر على التوالي.

والمثير للدهشة أن إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، يحتل المركز السادس في القائمة برصيد 195 نقطة.

Leaked image showing Vini Jnr as the official winner of the 2024 Ballon d’Or. 🚨🇧🇷 #BallonDor #BallonDOr2024 pic.twitter.com/xkq1xJNKKz

وسجل هالاند، الذي احتل المركز الثاني خلف ميسي في عام 2023، 38 هدفا في 45 مباراة مع مانشستر سيتي الموسم الماضي.

وعلق أحد الصحفيين الناطقين بالبرتغالية والذي شارك القائمة على منصة إكس، فقال "إذا كانت هذه حقا قائمة الكرة الذهبية المسربة، فما الذي يفسر احتلال هالاند للمركز السادس؟ فيني جونيور هو الأفضل في العالم بجدارة".

ويرى كثيرون أن فينيسيوس هو الأقرب للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 بعد أن لعب دورا قياديا باهرا مع ريال مدريد في الموسم الماضي عندما فاز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

سجل البرازيلي البالغ من العمر 24 عاما 6 أهداف وقام بـ4 تمريرات حاسمة في 10 مباريات بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بالإضافة إلى 20 هدفًا إضافيا في 26 مباراة بالدوري الإسباني.

بينما أشارت التسريبات غير المؤكدة إلى أن فينيسيوس في طريقه إلى التتويج بجائزة الكرة الذهبية، فجر الصحفي الموثوق فابريسيو رومانو قبل قليل مفاجأة بقوله إن البرازيلي لن يكون الفائز بالجائزة المرموقة.

ونشر رومانو في تغريدة على منصة إكس "فينيسيوس جونيور لن يسافر إلى باريس لأن ريال مدريد يعلم أنه لن يفوز بالكرة الذهبية".

🚨 BREAKING: Vinicius Jr will NOT travel to Paris as Real Madrid know he will NOT win the Ballon d’Or.

No one from Real Madrid will attend the ceremony. No Florentino Pérez, no Vini Jr, no Carlo Ancelotti, no Jude Bellingham. pic.twitter.com/qN9PaYjmR0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 28, 2024