تحركات بيلينغهام تكشف سر تحوله من هداف ريال مدريد لعبء على الفريق

كشفت تحركات لاعب ريال مدريد جود بيلينغهام في الخسارة 0-4 أمام برشلونة، سر تحول أحد أفضل هدافي ريال مدريد الموسم الماضي إلى عبء على الفريق هذا الموسم.

وذكرت صحيفة (ماركا) الإسبانية أن مشكلة النجم الإنجليزي تكمن بشكل أساسي في موقعه بالملعب ضمن خطط المدرب كارلو أنشيلوتي، وهو الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على قدرته على التألق على أرض الملعب كما فعل في العام السابق.

وأظهرت خرائط التمركز في المباراة ضد برشلونة أن بيلينغهام لعب بعيدا عن مركزه تماما، حتى إنه لعب خلف الظهير لوكاس فاسكيز.

وكانت تدخلاته مركزة للغاية على الجناح الأيمن وفي نصف ملعبه، وهي منطقة لا يستطيع فيها استغلال إمكاناته الهجومية أو إبداعه، وحتى في المرات القليلة التي واجه فيها المرمى افتقد الثقة في نفسه وأهدر الكرة بغرابة وبالتحديد في الدقيقة 69 عندما أهدر بغرابة شديدة فرصة محققة للتسجيل على بعد خطوات من مرمى برشلونة الذي كان متقدما 2-0 وكان هذا الهدف بمثابة عودة الريال للمباراة.

وقالت ماركا إن بيلينغهام كلف بمراقبة بالدي ومحاولة إيقاف خطورته، مما اضطره إلى التراجع للخلف باستمرار، وهذا الإرهاق الجسدي والعقلي حوله إلى ظل اللاعب الذي أذهل الجميع بمهاراته وأهدافه في الموسم الماضي الذي سجل فيه إلى ما يقرب من 20 هدفا ولم يسجل أي هدف حتى الآن هذا الموسم.

وأضافت الصحيفة المدريدية أنه يجب على أنشيلوتي تعديل أسلوبه وإعادة بيلينغهام إلى مركز يمكنه من خلاله أن يكون حاسما حقا؛ في الوسط أو على اليسار، حيث أثبت بالفعل أداء على مستوى فائق.

ولكن المشكلة التي تواجه المدرب الإيطالي أن اليسار يتنافس عليه فينيسيوس وكيليان مبابي.