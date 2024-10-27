هدف عكسي وطرد وركلة جزاء.. كلارك يدخل تاريخ البريميرليغ من الباب الخلفي

دخل هاري كلارك لاعب إيبسويتش تاون تاريخ الدوري الإنجليزي، لكن من بابه الخلفي بسبب ما فعله أمام برينتفورد السبت ضمن الجولة التاسعة من البريميرليغ.

وسجل كلارك هدفًا ضد مرماه وتسبب في ركلة جزاء قبل أن يطرد في نفس المباراة.

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ووفقا لموقع "أوبتا" المتخصص في الإحصاءات الرياضية بات كلارك البالغ عمره 23 عاما ثاني لاعب في تاريخ الدوري الممتاز بعد البولندي يان بيدناريك، يحرز هدفا في مرماه ويتسبب في ركلة جزاء ضد فريقه ساوثهامبتون ويحصل على بطاقة حمراء في مباراة واحدة.

2 – Harry Clarke is just the second player in Premier League history to score an own goal, concede a penalty and be sent off in the same Premier League match after Jan Bednarek with Southampton against Manchester United in February 2021. Trinity. #BREIPS pic.twitter.com/1DM8OrCp7H — OptaJoe (@OptaJoe) October 26, 2024

وسجل كلارك في مرمى فريقه في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، ثم حصل على إنذار في بداية الشوط الثاني. وتسبب في ركلة جزاء، انبرى لها برايان مبيومو بنجاح ويعيد التقدم لبرينتفورد 3-2.

ولأن المصائب لا تأتي فرادى حصل كلارك على إنذار ثان ليغادر الملعب مطرودا في الدقيقة الـ69.

وبذلك، أصبح لاعب أرسنال السابق ثاني لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يكمل هذه الثلاثية غير المرغوب فيها.

وكان مدافع ساوثهامبتون يان بيدناريك أول من دخل تاريخ البريميرليغ بثلاثية سلبية عندما خسر فريقه 9-0 أمام مانشستر يونايتد في فبراير/شباط 2021.

وفاز برينتفورد بنتيجة (4-3) بفضل هدف ثان للكاميروني المتألق مبيومو في الدقيقة 90+6.