التركي يلديز ينقذ يوفنتوس من سقوط مدوٍ أمام إنتر بالدوري الإيطالي

تعادل إنتر 4-4 مع ضيفه يوفنتوس في مباراة مثيرة بالدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأحد، بعدما أحرز بيوتر جيلينسكي ركلتي جزاء، وسجل البديل كينان يلديز هدفين قرب النهاية، ليضمن نقطة للفريق الزائر.

وشهد الشوط الأول 5 أهداف، بدأت بحصول ماركوس تورام على ركلة جزاء نفذها زميله جيلينسكي بنجاح، ليمنح إنتر التقدم بعد 15 دقيقة.

وأدرك يوفنتوس التعادل بعد 5 دقائق عن طريق دوسان فلاهوفيتش، ثم جعل زميله تيموثي ويا النتيجة 2-1 في الدقيقة 26.

ونجح هنريخ مخيتاريان بإدراك التعادل في الدقيقة 35 قبل أن يسجل جيلينسكي من ركلة جزاء أخرى بعدها بدقيقتين، ليتقدم إنتر 3-2 مع نهاية الشوط الأول.

وبدأ الشوط الثاني بقوة، وفي الدقيقة 53 سجل دينزل دمفريس هدفا بعد ركلة ركنية ليضاعف تقدم إنتر، لكن التركي كينان يلديز قلص الفارق ليوفنتوس في الدقيقة 71، وتمكن من إدراك التعادل قبل 8 دقائق من النهاية، ليجعل النتيجة 4-4.

ويحتل إنتر المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، متأخرا بفارق 4 نقاط عن نابولي المتصدر، ويحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد 17 نقطة.