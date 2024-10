أنشيلوتي يكشف سر غضبه من بدلاء برشلونة

شوهد مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي في حالة غضب شديد تجاه دكة بدلاء نادي برشلونة، بعد هدف رافيينا الرابع بمرمى النادي الملكي خلال مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم، السبت.

وتعرض الريال لهزيمة نكراء في عقر داره أمام برشلونة (0-4)، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في قمة منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.

والتقطت عدسات الكاميرات لقطة مثيرة لأنشيلوتي المعروف بهدوئه حتى في أسوأ "العواصف"، وهو منزعج للغاية من دكة بدلاء برشلونة، قبل أن يتدخل الألماني هانسي فليك، المدير الفني للنادي الكتالوني، لتهدئته والاعتذار له.

According to MD, Flick is angry with the behaviour of the Barcelona bench today, which is why Ancelotti was complaining about this.

