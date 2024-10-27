أنشيلوتي يكشف سر غضبه من بدلاء برشلونة

شوهد مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي في حالة غضب شديد تجاه دكة بدلاء نادي برشلونة، بعد هدف رافيينا الرابع بمرمى النادي الملكي خلال مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم، السبت.

وتعرض الريال لهزيمة نكراء في عقر داره أمام برشلونة (0-4)، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في قمة منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.

والتقطت عدسات الكاميرات لقطة مثيرة لأنشيلوتي المعروف بهدوئه حتى في أسوأ "العواصف"، وهو منزعج للغاية من دكة بدلاء برشلونة، قبل أن يتدخل الألماني هانسي فليك، المدير الفني للنادي الكتالوني، لتهدئته والاعتذار له.

According to MD, Flick is angry with the behaviour of the Barcelona bench today, which is why Ancelotti was complaining about this. pic.twitter.com/IdK8QPNm2q — Saeed ALHejaili (@saeed3373) October 26, 2024

فبعد هدف رافينيا الأخير، خرج لاعبو دكة بدلاء برشلونة للاحتفال بالهدف، وفي الأثناء حدث أمر أزعج "كارليتو" بشدة، فخرج ليوبخ فليك على ما حدث.

ويبدو أن الإيطالي كان يشتكي من عبور لاعبي البلاوغرانا للمنطقة الفنية وغزو مساحة ريال مدريد.

لكن ما أشعل غضب أنشيلوتي هو أن المدرب الثاني لبرشلونة، ماركوس سورج، قفز أيضا إلى منطقة الميرينغي.

وبمجرد أن صافح مدرب مدريد فليك في نهاية المباراة، أشار أنشيلوتي إلى سورج مرة أخرى، الذي وجه له إشارة "لا" بإصبعه، وتوجه وهو غاضب للغاية إلى نفق غرفة الملابس.

وفي وقت لاحق، خلال المؤتمر الصحفي، أوضح "كارليتو" ما حدث، قائلا "حدث شيء مع المدرب المساعد، وليس مع فليك. لم يتصرف كرجل راقٍ خلال المواجهة للاحتفال أمام مقاعد البدلاء. أخبرت فليك واتفق معي في وجهة نظري".

من جانبه، أنهى فليك الجدل بقوله "تحدثت مع كارلو. احتفلنا بالهدف وهذا أمر طبيعي، ربما كان هناك شيء غير صحيح".

وعزز برشلونة صدارته للدوري الإسباني بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد.