شاهد بايرن ميونخ يتجاوز الخسارة أمام برشلونة بخماسية في الدوري الألماني

اكتسح بايرن ميونخ مضيفه بوخوم وانتصر عليه 5-صفر، اليوم الأحد، ليظل في صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، ويتجاوز خسارته المحبطة أمام برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع الماضي.

ولم يمنح الفريق البافاري، الذي خسر 4-1 أمام برشلونة في إسبانيا يوم الأربعاء الماضي وتلقى الخسارة الثانية في 3 مباريات بدوري الأبطال، صاحب الأرض أي فرصة، وهيمن على اللقاء بالكامل.

وتنفس مدرب بايرن فينسن كومباني الصعداء بعد الانتقادات الحادة التي تعرض لها بعد الخسارتين في دوري الأبطال أمام أستون فيلا وبرشلونة.

لكن فريق المدرب البلجيكي سجل 29 هدفا في أول 8 مباريات له في الدوري الألماني، وهو أكبر عدد من الأهداف لمدرب في تاريخ الدوري الألماني بعد هذا العدد من المباريات.

وتقدم بايرن من ركلة حرة نفذها مايكل أوليسي في الدقيقة 16، وضاعف المتألق جمال موسيالا النتيجة في الدقيقة 26.

وباستثناء فرصة مبكرة، لم يكن بوخوم ندا لقوة بايرن، وواصل الفريق الزائر الضغط على صاحب الأرض بعد نهاية الاستراحة.

وقدم موسيالا تمريرة حاسمة إلى هاري كين في الدقيقة 58، ليسجل المهاجم الإنجليزي هدفه التاسع في الدوري هذا الموسم.

وأصبح كين الآن هداف المسابقة بالتساوي مع المصري عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت.

وسجل البديل ليروي ساني وكينغسلي كومان هدفين بتسديدتين رائعتين من خارج المنطقة في الدقيقتين 65 و71.

ورفع بايرن رصيده إلى 20 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف على لايبزيغ، في حين يحتل باير ليفركوزن حامل اللقب المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

ويظل بوخوم في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة من 8 مباريات.