كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة.. أنشيلوتي يتألم وفليك فخور

أبدى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أسفه على الفرص التي أهدرها فريقه في الخسارة الثقيلة 4-صفر أمام ضيفه وغريمه برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، لكنه قلل من أهمية الهزيمة.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي هدفين في غضون دقائق في بداية الشوط الثاني ليمهد الطريق أمام فوز برشلونة الكبير.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي "لقد كانت مباراة متكافئة إلى أن سجل المنافس أول هدف. لعبنا بقوة في الشوط الأول لكننا افتقرنا للدقة. سنحت لنا فرص للتقدم في النتيجة لكن المنافس سجل هدفين، مما أثبط عزيمتنا. حينها تغيرت مجريات المباراة".

وقبلها، هيمن "الملكي" على المباراة وأهدر العديد من الفرص، كان غالبيتها من نصيب كيليان مبابي الذي لم يكن في أفضل حالاته. واختتم لامين جمال ورافينيا التسجيل لصالح برشلونة.

وقال أنشيلوتي حزينا "نحن متألمون، إنها لحظة عصيبة، لكنني أريد أن أشكر الجماهير على دعمها.. يجب علينا نسيان آخر 30 دقيقة. لا يزال الموسم طويلا جدا، لا يجب الاستسلام. علينا التعلم من هذه الهزيمة. إنه وقت العودة. لا يزال الموسم طويلا. لا يجب أن نهدر كل شيء. يمكن للفريق تقديم أداء أفضل وسيفعل".

وقال أنشيلوتي إنه يعتقد أن ريال مدريد لم يستحق الخسارة، وإن النتيجة لا تعكس مجريات المباراة، لكنه أقر بأن الفريق دفع ثمن إهدار الفرص.

وأضاف "لا تعكس النتيجة ما حدث على أرضية الملعب. لم نتمكن من التقدم في النتيجة على عكس المنافس. كانت المباراة متكافئة حتى الهدف الأول، وسنحت لنا مزيد من الفرص".

وختم أنه "من المعروف أن برشلونة يعتمد على الدفاع المتقدم ولم نستغل ذلك تقريبا. حصل (مبابي) على فرص وأحيانا كان متسللا، لكن كان عليه التعامل بدقة أكبر مع 3 أو 4 فرص".

فليك السعيد

في المقابل، عبّر هانز فليك مدرب برشلونة ومتصدر الليغا عن فخره بلاعبيه بعد أن ألحق بغريمه الأزلي أول خسارة بعد 42 مباراة بلا هزيمة في البطولة المحلية، كما حقق برشلونة أول انتصار في لقاء القمة منذ مارس/آذار 2023.

وأبدى فليك سعادته بالانتصار الذي توّج أسبوع برشلونة الاستثنائي بتحقيق فوز رائع على اثنين من الفرق الأوروبية القوية، إذ سحق بايرن ميونخ الألماني 4-1 في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي.

ويحظى فليك ببداية رائعة في قيادة العملاق الكتالوني بتحقيق 10 انتصارات في 11 مباراة في الدوري الإسباني.

وقال خلال مؤتمر صحفي "سعيد بالعمل في برشلونة والعيش فيه. إنها وظيفة رائعة، سعيد للغاية.. قدمنا مباراة رائعة، وأنا فخور للغاية".

وأضاف فليك "ضغطنا بطريقة أفضل بالكرة ومن دونها. استحوذنا على الكرة أكثر، لذا تغيرت المباراة".

وتابع "كان الجهد الدفاعي أساسيا. تدربنا كثيرا على كيفية الدفاع بخط دفاع متقدم وكيف نرد الضغط على الكرة. من المهم أيضا عدم ترك أي مساحات عندما تلعب أمام ريال مدريد لأنه يمتلك لاعبين رائعين".

وختم "أعتقد أننا نقدم أداء جيدا. نحن متمسكون بفكرتنا، والآن نتمتع بالرشاقة ونريد المضي قدما".

وعزز برشلونة صدارته للدوري الإسباني برصيد 30 نقطة بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد و9 عن فياريال صاحب المركز الثالث.