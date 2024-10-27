رياضة|بطولات أوروبية|أوروبا

6 لاعبين تضمنت عقودهم بند الفوز بالكرة الذهبية

تضمن عقد دي ماريا عند انتقاله إلى مانشستر يونايتد قادما من ريال مدريد بند الكرة الذهبية (غيتي)
27/10/2024

تضمنت عقود 6 نجوم سابقين بفرق مانشستر يونايتد وليفربول وريال مدريد لكرة القدم، بندا إضافيا عن الفوز بالكرة الذهبية التي يتوج بها أفضل لاعب في العالم سنويا.

البنود الإضافية قد تشمل المكافآت، أو حقوق بيع الصور، لكن ثمة أندية أدرجت الفوز بالكرة الذهبية كبند في عقود لاعبيها.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

نجوم مانشستر يونايتد وليفربول وريال مدريد السابقون من بين اللاعبين الستة الذين ضمت عقودهم بند الكرة الذهبية.

وتعد جائزة الكرة الذهبية واحدة من أكثر الجوائز المرموقة في كرة القدم حيث تمكن 11 لاعبا فقط من الحصول عليها منذ عام 2000.

في ما يلي قائمة تضم 6 لاعبين تضمنت عقودهم بند الكرة الذهبية:

1- الفرنسي أنتوني مارسيال

أنفق مانشستر يونايتد 53.67 مليون يورو لضمه من موناكو في عام 2015.

عند وصوله إلى مانشستر، تمت إضافة بند الكرة الذهبية إلى عقد الفرنسي، مما يعني أن الشياطين الحمر سيضطرون إلى دفع 8.64 ملايين يورو إضافية لموناكو إذا فاز بالجائزة.

عند بيعه إلى مانشستر يونايتد أضاف موناكو بند الفوز بالكرة الذهبية لعقد مارسيال (غيتي)

2- الإيطالي نيكولا زانيولو

في عام 2020، وصف فابيو كابيلو زانيولو بأنه لاعب لديه إمكانات للفوز بالكرة الذهبية: "إنه يتمتع بإمكانات ليس فقط للفوز بالحذاء الذهبي الأوروبي، بل يمكنه أن يطمح إلى شيء أكبر، إلى الكرة الذهبية".

ويبدو أن غلطة سراي أخذ هذه الكلمات على محمل الجد حيث أضيف بند الكرة الذهبية إلى عقد اللاعب الإيطالي عند وصوله إلى تركيا قادما من روما في عام 2023.

ومع ذلك، لم يشاهد مشجعو النادي التركي الكثير من اللاعب البالغ من العمر 25 عاما منذ وصوله العام الماضي حيث أمضى بعض الوقت على سبيل الإعارة مع أستون فيلا والآن أتالانتا.

نيكولا زانيولو خالف توقعات غالطة سراي وانتقل على سبيل الإعارة إلى أستون فيلا والآن أتالانتا
نيكولا زانيولو خالف توقعات غلطة سراي وانتقل على سبيل الإعارة إلى أستون فيلا والآن أتالانتا (غيتي)

3- الأرجنتيني آنخيل دي ماريا

لم يستمتع الأرجنتيني بالحياة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد وكان عقده يتضمن شرط الفوز بالكرة الذهبية في ذلك الوقت.

كان على الشياطين الحمر أن يدفعوا لريال مدريد 4.80 ملايين يورو إضافية إذا فاز دي ماريا بالكرة الذهبية خلال فترة وجوده في إنجلترا. ولكن بعد موسم مخيب للآمال في إنجلترا، تم التخلي عنه بسرعة.

ريال مدريد أدرج بند الكرة الذهبية في عقد دي ماريا عند انتقاله إلى مانشستر يونايتد (غيتي)

4- البرتغالي برونو فرنانديز

رشح فرنانديز، لجائزة الكرة الذهبية 2021 وفي النهاية، حل في المركز 21 إلى جانب لاوتارو مارتينيز في ذلك العام.

كان الشياطين الحمر ملزمين بدفع 5 ملايين يورو إضافية لسبورتنغ لشبونة في كل مرة ينهي فيها فرنانديز في المراكز الثلاثة الأولى في ترتيب جائزة الكرة الذهبية.

برونو فيرنانديز رشح لجائزة الكرة الذهبية في 2021 (رويترز)

5- الإسباني تياغو ألكانتارا

عند وصوله إلى ليفربول قادما من بايرن ميونخ، تم إدراج بند في عقد تياغو يسمح له بالحصول على رسوم إضافية إذا فاز بجائزة الكرة الذهبية.

وفي حين تم ترشيح العديد من زملائه في "الريدز" للجائزة خلال فترة وجوده في آنفيلد، لم يحظ هو بتلك الفرصة.

Champions League - Group B - Liverpool v FC Porto Soccer Football - Champions League - Group B - Liverpool v FC Porto - Anfield, Liverpool, Britain - November 24, 2021 Liverpool's Thiago Alcantara celebrates scoring their first goal REUTERS/Phil Noble TPX IMAGES OF THE DAY
عندما انضم إلى ليفربول قادما من بايرن تم إدراج بند الكرة الذهبية في عقد ألكانتارا (رويترز)

6- البرتغالي أندريه غوميز

اعتقد برشلونة أنهم حققوا نجاحًا كبيرا عندما استدرجوا غوميز بعيدا عن فالنسيا في عام 2016.

كان صانع الألعاب البرتغالي يحظى بتقدير كبير في ذلك الوقت لدرجة أنه تم إدراج بند الكرة الذهبية في عقده.

لو فاز بالجائزة، لكان على برشلونة أن يدفع لفالنسيا 15 مليون يورو إضافية مقابل خدماته. لكن بعد سنوات في كامب نو، تم بيعه في النهاية إلى إيفرتون في عام 2018.

برشلونة كان سيدفع 15 مليون يورو لفالنسيا لو فاز غوميز بالكرة الذهبية (غيتي)
المصدر : مواقع إلكترونية

إعلان