6 لاعبين تضمنت عقودهم بند الفوز بالكرة الذهبية

تضمنت عقود 6 نجوم سابقين بفرق مانشستر يونايتد وليفربول وريال مدريد لكرة القدم، بندا إضافيا عن الفوز بالكرة الذهبية التي يتوج بها أفضل لاعب في العالم سنويا.

البنود الإضافية قد تشمل المكافآت، أو حقوق بيع الصور، لكن ثمة أندية أدرجت الفوز بالكرة الذهبية كبند في عقود لاعبيها.

نجوم مانشستر يونايتد وليفربول وريال مدريد السابقون من بين اللاعبين الستة الذين ضمت عقودهم بند الكرة الذهبية.

وتعد جائزة الكرة الذهبية واحدة من أكثر الجوائز المرموقة في كرة القدم حيث تمكن 11 لاعبا فقط من الحصول عليها منذ عام 2000.

في ما يلي قائمة تضم 6 لاعبين تضمنت عقودهم بند الكرة الذهبية:

1- الفرنسي أنتوني مارسيال

أنفق مانشستر يونايتد 53.67 مليون يورو لضمه من موناكو في عام 2015.

عند وصوله إلى مانشستر، تمت إضافة بند الكرة الذهبية إلى عقد الفرنسي، مما يعني أن الشياطين الحمر سيضطرون إلى دفع 8.64 ملايين يورو إضافية لموناكو إذا فاز بالجائزة.

2- الإيطالي نيكولا زانيولو

في عام 2020، وصف فابيو كابيلو زانيولو بأنه لاعب لديه إمكانات للفوز بالكرة الذهبية: "إنه يتمتع بإمكانات ليس فقط للفوز بالحذاء الذهبي الأوروبي، بل يمكنه أن يطمح إلى شيء أكبر، إلى الكرة الذهبية".

ويبدو أن غلطة سراي أخذ هذه الكلمات على محمل الجد حيث أضيف بند الكرة الذهبية إلى عقد اللاعب الإيطالي عند وصوله إلى تركيا قادما من روما في عام 2023.

ومع ذلك، لم يشاهد مشجعو النادي التركي الكثير من اللاعب البالغ من العمر 25 عاما منذ وصوله العام الماضي حيث أمضى بعض الوقت على سبيل الإعارة مع أستون فيلا والآن أتالانتا.

3- الأرجنتيني آنخيل دي ماريا

لم يستمتع الأرجنتيني بالحياة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد وكان عقده يتضمن شرط الفوز بالكرة الذهبية في ذلك الوقت.

كان على الشياطين الحمر أن يدفعوا لريال مدريد 4.80 ملايين يورو إضافية إذا فاز دي ماريا بالكرة الذهبية خلال فترة وجوده في إنجلترا. ولكن بعد موسم مخيب للآمال في إنجلترا، تم التخلي عنه بسرعة.

4- البرتغالي برونو فرنانديز

رشح فرنانديز، لجائزة الكرة الذهبية 2021 وفي النهاية، حل في المركز 21 إلى جانب لاوتارو مارتينيز في ذلك العام.

كان الشياطين الحمر ملزمين بدفع 5 ملايين يورو إضافية لسبورتنغ لشبونة في كل مرة ينهي فيها فرنانديز في المراكز الثلاثة الأولى في ترتيب جائزة الكرة الذهبية.

5- الإسباني تياغو ألكانتارا

عند وصوله إلى ليفربول قادما من بايرن ميونخ، تم إدراج بند في عقد تياغو يسمح له بالحصول على رسوم إضافية إذا فاز بجائزة الكرة الذهبية.

وفي حين تم ترشيح العديد من زملائه في "الريدز" للجائزة خلال فترة وجوده في آنفيلد، لم يحظ هو بتلك الفرصة.

6- البرتغالي أندريه غوميز

اعتقد برشلونة أنهم حققوا نجاحًا كبيرا عندما استدرجوا غوميز بعيدا عن فالنسيا في عام 2016.

كان صانع الألعاب البرتغالي يحظى بتقدير كبير في ذلك الوقت لدرجة أنه تم إدراج بند الكرة الذهبية في عقده.

لو فاز بالجائزة، لكان على برشلونة أن يدفع لفالنسيا 15 مليون يورو إضافية مقابل خدماته. لكن بعد سنوات في كامب نو، تم بيعه في النهاية إلى إيفرتون في عام 2018.