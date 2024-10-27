موعد مباراة الأهلي المصري ضد العين الإماراتي بكأس القارات للأندية والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الأهلي المصري ضد العين الإماراتي في ربع نهائي بطولة كأس القارات للأندية لكرة القدم (الإنتركونتيننتال) والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم الثلاثاء 29 أكتوبر/تشرين الأول 2024 على ملعب القاهرة الدولي، ويديرها الحكم التركي حليل أموت ملير.

تبدأ المباراة الساعة السابعة مساء 19:00 حسب توقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعين

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افتتح العين الإماراتي، بطل آسيا، منافسات النسخة الأولى من البطولة بفوز ساحق 6-2 على ضيفه أوكلاند النيوزيلندي بطل دوري أبطال الأوقيانوس، ليتأهل لمواجهة الأهلي بطل مصر وأفريقيا في القاهرة في ثاني مباريات البطولة.

وتحل البطولة، التي أعلن عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، محل كأس العالم للأندية السنوية، التي ستقام الآن كل 4 سنوات بمشاركة 32 فريقا اعتبارا من عام 2025.

وتقام المباراة النهائية للبطولة بمشاركة فريق ريال مدريد الإسباني يوم 18 ديسمبر/كانون الأول في العاصمة القطرية الدوحة، وهو اليوم نفسه الذي أُقيم فيه نهائي مونديال 2022 بقطر على ملعب لوسيل.