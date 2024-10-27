موعد مباراة أرسنال ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف أرسنال خصمه الصعب ليفربول في قمّة المرحلة التاسعة في الدوري الإنجليزي الأحد، وستكون المواجهة اختبارا جديدا لفريق الإسباني ميكل أرتيتا مدرب المدفعجية.

بعد خسارته المفاجئة أمام بورنموث بهدفين من دون رد الأسبوع الماضي، تأخّر أرسنال في المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن ليفربول المتصدر و3 عن سيتي الثاني.

ويحتاج أرسنال إلى نتيجة إيجابية أمام ليفربول الذي لم يخسر سوى مباراة واحدة بقيادة مدربه الجديد الهولندي آرنه سلوت الذي حلّ بدلا من الألماني يورغن كلوب.

في المقابل، يبدو ليفربول في أفضل أحواله، إذ يعمل سلوت بهدوء ومن دون الكثير من الأضواء وبنجاح.

حقق فريقه 11 انتصارا من 12 مباراة في مختلف المسابقات، وهو يقدّم أداء رائعا بقيادة هدافه المصري محمد صلاح (5 أهداف)، لكن الفوز على أرسنال سيكون بمثابة إعلان واضح بقدرته على المنافسة بشكل جدّي على اللقب.

موعد مباراة أرسنال ضد ليفربول والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأحد 27 أكتوبر/تشرين الثاني على ملعب الإمارات، وتنطلق الساعة السابعة والنصف مساء (19:30) بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والثامنة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي.

وينقل البث المباشر للمباراة عبر القناة التالية:

beIN Sports HD 1

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.