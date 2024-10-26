هيرفي رونار يعود لتدريب المنتخب السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم السبت عودة الفرنسي هيرفي رونار لتدريب المنتخب الأول وذلك بعد أيام من الانفصال بالتراضي عن المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني.

ونشر حساب المنتخب السعودي على منصة إكس مقطع فيديو لرونار يقول فيه باللغة الإنجليزية: "لم أكن أنوي الرحيل، لكن عندما يطرق وطنك بابك يجب عليك أن تجيب".

وأضاف: "علاقتي بالسعودية والجماهير وباللاعبين وجميع الذكريات لا يمكن أن أنساها. قصتي لم تنته مع السعودية والحمد لله لقد عدت".

وسبق لرونار، قيادة المنتخب السعودي في الفترة بين يوليو/تموز 2019 ومارس/آذار 2023، وكان الإنجاز الأبرز في ولايته، التأهل لكأس العالم 2022، وتحقيق فوز مفاجئ على الأرجنتين في المباراة الافتتاحية.

https://twitter.com/SaudiNT/status/1850266143413665871

وأعلن الاتحاد السعودي، الخميس الماضي، رحيل الإيطالي روبرتو مانشيني عن تدريب المنتخب، بعد تراجع نتائجه في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وفشل مانشيني (59 عاما) بتقديم أوراق اعتماده في السعودية، ففي 18 مباراة مع "الصقور الخضر" فاز في 7 مباريات، وتعادل 5 مرات وخسر في 6 مواجهات.

وكان اتحاد الكرة عيّنه في أغسطس/آب 2023 خلفا للفرنسي هيرفيه رونار الذي رحل عن منصبه مدربا لمنتخب فرنسا للسيدات في أغسطس/آب الماضي.