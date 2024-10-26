"كاف" يغرم منتخب ليبيا ويعتبر نيجيريا فائزة بتصفيات أمم أفريقيا 2025

اعتبرت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) منتخب نيجيريا فائزا 3-0 على ليبيا، بالجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2025.

وأوضحت اللجنة في بيان لها اليوم السبت، أن الاتحاد الليبي خرق المادة 31 من لوائح كأس الأمم الأفريقية، وأيضا المادتين 82 و151 من لوائح قانون الانضباط الخاصة بالاتحاد الأفريقي في هذه الواقعة.

كما قررت اللجنة فرض غرامة مالية ضد الاتحاد الليبي قدرها 50 ألف دولار أميركي، على أن يتم دفع الغرامة خلال 60 يوما.

وكان منتخب "النسور" قد انسحب من مواجهة ليبيا التي كانت مقررة في 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري وتقدم بشكوى رسمية بداعي احتجاز البعثة في مطار الأبرق لمدة 16 ساعة من دون أي طعام أو شراب.

على إثر ذلك قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل مباراة ليبيا ضد نيجيريا، لأجل غير مسمى.

وكان الاتحاد الليبي قد استنكر تصرفات نظيره النيجيري مؤكدا أنّ منتخب ليبيا الأول عانى من صعوبات كثيرة في مواجهة الذهاب.

https://twitter.com/CAF_Media/status/1850162293474009112

وبعد هذا الحكم عزز منتخب نيجيريا موقعه في الصدارة في المجموعة برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، متقدما بـ4 نقاط عن أقرب منافسيه بنين في حين ظل منتخب ليبيا في قاع المجموعة بنقطة واحدة.

ومن شأن التعادل مع بنين في أبيدجان الشهر المقبل أن يضمن التأهل لنيجيريا لكأس الأمم الأفريقية 2025 التي يستضيفها المغرب في ديسمبر/كانون الأول 2025.