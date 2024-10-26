كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة.. منازلة بين أنشيلوتي وفليك على دكة البدلاء

قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الجمعة إن العودة القوية لبرشلونة المتصدر لا تؤرقه، قبل موقعة الكلاسيكو التاريخية بين الغريمين الليلة في المرحلة الـ11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويتصدر برشلونة الترتيب بفارق 3 نقاط عن ريال حامل اللقب، وقد كشّر عن أنيابه قبل زيارته ملعب "سانتياغو برنابيو" بالفوز على بايرن ميونيخ الألماني 4-1 في دوري أبطال أوروبا.

لكن ريال غير المهزوم في 42 مباراة متتالية في الدوري، يُمكن له أن يُعادل السلسلة الأطول التي يملكها برشلونة بـ43 مباراة في حال خرج بنتيجة إيجابية.

وصرّح أنشيلوتي في مؤتمر صحفي "الحقيقة أنهم يقومون بعمل جيد جدا. في مباراة مثل الكلاسيكو، ديربي، من الصعب اختيار المرشح للفوز".

وتابع المدرب البالغ 65 عاما "لحسن الحظ لا أحد يسرق النوم مني حاليا".

وكان برشلونة خسر ذهابا وإيابا في الدوري الموسم الماضي.

بيلينغهام ومبابي

وسجّل النجم الإنجليزي جود بيلينغهام 3 أهداف في هاتين المباراتين في موسم رائع بالنسبة له ولفريقه، لكنه لم يجد الطريق إلى المرمى في مبارياته العشر الأولى ضمن جميع المسابقات.

وقال أنشيلوتي إنه كان سعيدا بمستوى بيلينغهام، وإن المسؤولية الآن تقع على عاتق النجم لفرنسي كيليان مبابي لتصدر قائمة الهدافين لريال مدريد.

وسجّل بيليغهام 10 أهداف في أول 10 مباريات مع الريال خلال الموسم الماضي.

وأردف أنشيلوتي "في العام الماضي لم يكن لدينا مهاجم. فقدنا مهاجما مهما مثل كريم (بنزيمة)، وعوّضناه ببيلينغهام، وخوسيلو و(المغربي) براهيم (دياز)".

وأكمل مدرب ميلان السابق "هذا العام ليس لدينا مشكلة، لأننا نمتلك مهاجما يمكنه تسجيل 30، 35 أو حتى 40 هدفا. الأهم هو أن يقوم بيلينغهام بعمله، وهو أمر مهم للغاية".

ويستعد مبابي المنتقل من باريس سان جرمان لأول كلاسيكو له بقميص ريال بعد انضمامه إليه في الصيف.

ويسعى قائد المنتخب الفرنسي لإثبات نفسه في "الكلاسيكو" الأول في مسيرته، ورفع غلته التهديفية بعدما سجّل 6 أهداف في 9 مباريات في الدوري، إلى جانب هدف واحد في دوري الأبطال.

وسجل مبابي 4 أهداف في شباك برشلونة وجميعها بقميص فريقه السابق سان جرمان.

وقال عنه أنشيلوتي "أسلوبه في إدارة المباريات والاستعداد لها بسيط وهادئ للغاية. لقد لعب أمام برشلونة مرات عدة، ويعرف ما عليه القيام به".

ويفتقد ريال إلى مهاجمه البرازيلي رودريغو والحارس البلجيكي تيبو كورتوا بسبب الإصابة.

إيمان فليك

بدوره، يقود الألماني هانزي فليك برشلونة في أول كلاسيكو له أيضا. وقال إنه سيجري تعديلات على تشكيلته، بما في ذلك الدفاع المتقدم، لكن ليس بشكل جذري، وذلك في استعداده لزيارة العاصمة.

وأضاف "لدينا أفكارنا، وقد قلت أيضا بعد مباراة بايرن أن علينا أن نتطور قليلا.. كل مباراة نلعبها، نتهيأ للتي بعدها، والأمر عينه بالنسبة إلى للريال".

وتابع مدرب المنتخب الألماني السابق "هم أيضا يمتلكون عددا من اللاعبين السريعين، نعلم أننا نلعب ضد ريال مدريد، فريق يضم بعض أفضل اللاعبين في العالم".

وأردف "لكن في النهاية، أثق (باللاعبين)، لدي إيمان كبير بفريقي".

وأشار فليك إلى أنه ممتن للإشادات التي حصل عليها بسبب الانطلاقة القوية لفريقه، لكنه لا يأخذ الأمور بجدية.

وقال "إنه أمر جميل، لطيف، لكن في النهاية، أعلم ما هو عملي وأعلم أن كل شيء متعلق بالنتيجة. لذا عندما نفوز، أمر جيد. حين لا نفوز، فإن الأمر ليس جيدا…".

وأكمل "علينا أن نركز على أدائنا وعلى أفكارنا وعلى شغفنا، وكيف سنلعب المباراة غدا (السبت)".