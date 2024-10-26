التشكيلتان ونظاما لعب ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو

نشرت وسائل إعلام إسبانية ومواقع إلكترونية التشكيلتين الأساسيتين المتوقعتين ونظامي اللعب لفريقي ريال مدريد وبرشلونة في "كلاسيكو الأرض" بقمة مباريات المرحلة الـ11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبلقائهما الليلة، سيكون عالم كرة القدم قد شهد الكلاسيكو 258 في تاريخ الناديين في كل المسابقات، في حين ستكون تلك المباراة تحمل الرقم 189 لحساب "الليغا".

إن الارتفاع في الثقة بالنفس الذي حصل عليه لوكاس فاسكيز ضد بوروسيا دورتموند والاحترام الذي يكنه له مدرب مدريد، أدى إلى أن يكون اللاعب الشاب لاعبًا أساسيًا في الجناح الأيمن للدفاع الأبيض. سيرتدي شارة القيادة وسيتصرف على هذا النحو في اللحظات الحاسمة من المباراة. إنه مرجع داخل المجموعة.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة ونظام لعبه

نظام اللعب: 1-4-4-2

حارس المرمى: الأوكراني أنديه لونين

الدفاع: الإسباني لوكاس فاسكيز والألماني أنطوني رودريغير والفرنسي فيرلاند ميندي والبرازيلي إيدير ميليتاو.

الوسط: الأورغوياني فيديريكو فالفيردي والفرنسي أوريلين تشواميني والإنجليزي جود بيلينغهام والفرنسي إدواردو كامافينغا.

الهجوم: الفرنسي كليان مبابي والبرازيلي فينيسوس.

تشكيلة برشلونة المتوقعة ونظام لعبه

نظام اللعب:1-4-3-3

الحارس: الإسباني إنياكي بينيا

الدفاع: الفرنسي جويل كوندي والإسباني باو كوبارسي والإسباني إينيغو مارتينيز والإسباني أليكس بالدي.

الوسط: الإسبانيون مارك كاسادو وفرمين لوبيز وبيدر.

الهجوم: الإسباني لامين جمال والبولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا.