هالاند يقود مانشستر سيتي لصدارة الدوري الإنجليزي

حقق مانشستر سيتي بطل المواسم الأربعة الماضية فوزا صعبا على ساوثهامبتون المتواضع ومتذيل الترتيب 1-0 السبت في المرحلة التاسعة من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

وارتقى سيتي إلى المركز الأول مؤقتا برصيد 23 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن ليفربول الذي يخوض امتحانا صعبا في مواجهة أرسنال الرابع غدا الأحد.

ولم يخسر مانشستر أي مباراة هذا الموسم في الدوري، ففاز في 7 وتعادل في اثنتين.

كما أنه لم يُهزم في الدوري على ملعب الاتحاد في سلسلة من 35 مباراة.

في المقابل، مني ساوثهامبتون بخسارته الثامنة في 9 مباريات مقابل تعادل واحد ليبقى في المركز الأخير.

واحتاج مانشستر سيتي إلى 5 دقائق فقط لافتتاح التسجيل بواسطة هدافه النرويجي العملاق إرلينغ هالاند إثر تلقيه كرة عرضية من البرتغالي ماتيوس نونيش.

ورفع هالاند رصيده إلى 11 هدفا هذا الموسم في صدارة ترتيب الهدافين. كما أنه الهدف الـ14 للنروجي في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وحاول سيتي تعزيز تقدمه لكنّ مهاجميه أهدروا بعض الفرص أبرزها لهالاند بالذات أواخر المباراة.

ملخص مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

تعادل أستون فيلا

وسقط أستون فيلا في فخ التعادل على أرضه مع بورنموث 1-1 بعد أن تقدم حتى الوقت بدل الضائع بهدف سجله روس باركلي (76) قبل أن يدرك الضيوف التعادل في الرمق الأخير بواسطة البرازيلي إيفانيلسون (90+6).

يذكر أن فيلا فاز في مبارياته الثلاث في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وحذا حذوه برايتون الذي تقدم على ضيفه ولفرهامبتون بهدفين نظيفين قبل أن يخرج الأخير بنقطة في الثواني الأخيرة 2-2.

وتقدم برايتون بواسطة مهاجمه المخضرم داني ويلبيك (45) والأيرلندي إيفان فيرغوسون (85) ورد ولفرهامبتون عن طريق الجزائري راين آيت نوري (88) والبرازيلي ماتيوس كونها (90+3).

مباراة مجنونة

وفي مباراة مجنونة في غرب لندن، تقدم برنتفورد على إيبسويتش الصاعد هذا الموسم بهدفين وعادل إيبسويتش 2-2 ثم 3-3 قبل أن يسجل برنتفورد هدف الفوز في الرمق الأخير أيضا.

وسجل لبرنتفورد الكونغولي يوان ويسا (44) وهاري كلارك (45+1 خطأ في مرمى فريقه) والكاميروني باتريك مبويمو (51 من ركلة جزاء و90+6)، ولإيبسويتش الأيرلندي سامي سموديتس (28) وجورج هيرست (31) ووليام ديلاب (86).

ويلتقي الأحد وست هام مع مانشستر يونايتد، وتشلسي مع نيوكاسل وكريستال بالاس مع توتنهام.