إذا كان كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي هو اللاعب الأعلى أجرا في العالم في 2024-2025 وفقا لتصنيف مجلة فوربس الأميركية السنوي بقيمة 262.6 مليون يورو من الرواتب والمكافآت والجهات الراعية مجتمعة فإن الأرجنتيني ليونيل ميسي يتفوق عليه في قائمة اللاعبين الأكثر ربحا من الرعاة.

ويكسب ميسي نجم إنتر ميامي الأميركي من الرعاة وشركائه التجاريين أكثر مما يكسب من لعب كرة القدم.

وبحسب فوربس، تبلغ مداخيل الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات على مدار عام واحد 124.4 مليون يورو، منها 55.3 مليونا تأتي من عقده ومكافآته مع إنتر ميامي، والباقي 69.1 مليونا من شراكاته الخارجية.

ويحتل كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد المركز الرابع في القائمة بـ18.4 مليون يورو، متفوقا على المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي وإيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي والبرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد.

ولدى فينيسوس حاليا 11 شريكا تجاريا، ويكسب منهم نحو 13.8 مليون يورو، بالإضافة إلى عقده مع النادي الملكي.

وفي حال تأكدت شائعات فوزه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في عام 2024 سوف يرتفع مستوى شراكاته الترويجية إلى أعلى.

لاعبو كرة القدم الأكثر ربحا من الرعاة في 2024-2025 بحسب فوربس: