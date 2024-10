مهمة خاصة وابتسامة الـ6 نجوم.. أخبار ومعلومات قبل الكلاسيكو

تتجه أنظار عشاق كرة القدم من جميع أنحاء العالم الليلة نحو ملعب البيرنابيو حيث يقام الكلاسيكو الناري بين ريال مدريد وبرشلونة في الجولة الـ11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

يبحث أنصار الملكي والبارسا عن جميع آخر الأخبار والأرقام القياسية والمعلومات التاريخية حول المواجهة الكبيرة بين القطبين الإسبانيين.

ويتصدر برشلونة ترتيب الليغا برصيد 27 نقطة من 9 انتصارات وهزيمة وحيدة، يليه ريال مدريد في المركز الثاني بـ24 نقطة بـ7 انتصارات و3 تعادلات.

Image: Lamine Yamal’s new braces ahead of the Clasico. pic.twitter.com/c0CeYAjSta

