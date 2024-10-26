مهمة خاصة وابتسامة الـ6 نجوم.. أخبار ومعلومات قبل الكلاسيكو

تتجه أنظار عشاق كرة القدم من جميع أنحاء العالم الليلة نحو ملعب البيرنابيو حيث يقام الكلاسيكو الناري بين ريال مدريد وبرشلونة في الجولة الـ11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

يبحث أنصار الملكي والبارسا عن جميع آخر الأخبار والأرقام القياسية والمعلومات التاريخية حول المواجهة الكبيرة بين القطبين الإسبانيين.

ويتصدر برشلونة ترتيب الليغا برصيد 27 نقطة من 9 انتصارات وهزيمة وحيدة، يليه ريال مدريد في المركز الثاني بـ24 نقطة بـ7 انتصارات و3 تعادلات.

معلومات وأرقام قبل الكلاسيكو 258

قرر ريال إغلاق سقف الملعب خلال مباراة الكلاسيكو في محاولة منه لزيادة رفع ضجيج جماهير الملكي من أجل تسليط ضغط أكبر على غريمه برشلونة.

يخوض مبابي أول كلاسيكو له اليوم وفي حال سجل هدفا ضد برشلونة سيحقق بداية أفضل من قدوته البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي لم ينجح في التسجيل في أول كلاسيكو له مع ريال عام 2009.

تواجه الفريقان في257 مباراة، فاز ريال مدريد 105 مرة وبرشلونة 100 مرة وتعادلا في 52 مرة.

سجل ريال مدريد 433، والبارسا 419 هدفا.

يمكن للدولي الفرنسي أن يسجل بداية أفضل من نجوم سابقين لريال مدريد مثل البرازيلي كاكا والإسباني تشابي ألونسو والفرنسي كريم بنزيمة الذي أخفقوا في مواجهتهم الأولى وخسروا الكلاسيكو بهدف وحيد سجله السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

🏟️ البيرنابيو قبل 7 ساعات من صافرة البداية pic.twitter.com/X5tRYtqZrq — FCB World (@Forca_Fcb) October 26, 2024

سيخوض 7 لاعبين مرشحين لجائزة الكرة الذهبية الكلاسيكو على ملعب البرنابيو مساء اليوم، وهؤلاء النجوم هم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، جود بيلينغهام، فيدي فالفيردي، أنطونيو روديغير (ريال مدريد) داني أولمو، لامين جمال (برشلونة).

البارسا يسعى للفوز الليلة من أجل منع ريال مدريد من معادلة الرقم القياسي بـ43 مباراة بدون هزيمة في الليغا حيث لديهم الاَن 42 مباراة متتالية دون أي خسارة.

فليك يريد كسر سلسلة آخر 5 مدربين لبرشلونة خسروا أول كلاسيكو لهم حيث خسر تشافي، كومان، سيتيين، فالفيردي وإنريكي.

جهاز تقويم أسنان بألوان البلوغرانا

يخوض لامين جمال، جناح نادي برشلونة، الكلاسيكو بجهاز تقويم أسنان خاص يحمل ألوان البلوغرانا، وفي حال حصل على فرصة للابتسامة يمكن للجماهير رؤية 6 نجوم باللونين الأزرق والأحمر على القواطع والأنياب.

اَخر مُدرب فاز بأول كلاسيكو له كان تاتا مارتينو عام 2013.

Image: Lamine Yamal’s new braces ahead of the Clasico. pic.twitter.com/c0CeYAjSta — Barça Universal (@BarcaUniversal) October 25, 2024

ضمت قائمة ريال مدريد في الكلاسيكو المرتقب اسم الدولي المغربي إبراهيم دياز الذي غاب عن الملاعب بداعي الإصابة منذ 14 سبتمبر/أيلول، تاريخ مواجهة ريال سوسيداد.

نجح فليك في تشكيل فريق شجاع وخالٍ من الهموم ولا يبدو عالقًا في الماضي ومهما حدث، فقد أظهر برشلونة أنه قادر على الفوز على أي فريق بما في ذلك ريال مدريد.



مهمة خاصة

إلى جانب دورهما الهجومي كلف كامافينغا وبيلينغهام بمهمة خاصة خلال الكلاسيكو وهي مساعدة الظهيرين دفاعيا للحد من خطورة لامين جمال ورافينيا إلى جانب غلق المنافذ أمام صعود ظهيري برشلونة خاصة كوندي.

أرقام تاريخية