شاهد.. إنتر ميامي بقيادة ميسي يهزم أتلانتا في أولى مباريات الأدوار الإقصائية

صنع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا الفوز لفريقه إنتر ميامي ليقوده إلى انتصار على ضيفه أتلانتا 2-1 في انطلاق منافسات الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) للدوري الأميركي لكرة القدم.

وتقدم إنتر ميامي1-0 في سلسلة من 3 مباريات، وبات يحتاج إلى فوز ثان ليحجز مقعده في نصف النهائي من المنطقة الشرقية، عندما يواجه أتلانتا في الثاني من الشهر المقبل.

وفي حال عدم فوز رفقاء ميسي في هذه المباراة، سيكونون على موعد للقاء ثالث في العاشر من الشهر نفسه لتحديد من يعبر للدور المقبل لحسم لقب بطل الدوري الأميركي بقسميه الشرقي والغربي عقب تتويج إنتر ميامي بدرع المشجعين.

وكان إنتر ميامي أنهى الدوري العادي في المركز الأول في المنطقة الشرقية برصيد 74 نقطة قياسية.

وبكّر أصحاب الأرض في التسجيل بعد دقيقتين من صافرة البداية بفضل الأوروغوياني لويس سواريز.

وعادل أتلانتا النتيجة قبل نهاية الشوط الأول بواسطة الجناح الجورجي سابا لوبجانيدزه (الدقيقة 39).

