شاهد.. إنتر ميامي بقيادة ميسي يهزم أتلانتا في أولى مباريات الأدوار الإقصائية

صنع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا الفوز لفريقه إنتر ميامي ليقوده إلى انتصار على ضيفه أتلانتا 2-1 في انطلاق منافسات الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) للدوري الأميركي لكرة القدم.

وتقدم إنتر ميامي1-0 في سلسلة من 3 مباريات، وبات يحتاج إلى فوز ثان ليحجز مقعده في نصف النهائي من المنطقة الشرقية، عندما يواجه أتلانتا في الثاني من الشهر المقبل.

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وفي حال عدم فوز رفقاء ميسي في هذه المباراة، سيكونون على موعد للقاء ثالث في العاشر من الشهر نفسه لتحديد من يعبر للدور المقبل لحسم لقب بطل الدوري الأميركي بقسميه الشرقي والغربي عقب تتويج إنتر ميامي بدرع المشجعين.

وكان إنتر ميامي أنهى الدوري العادي في المركز الأول في المنطقة الشرقية برصيد 74 نقطة قياسية.

وبكّر أصحاب الأرض في التسجيل بعد دقيقتين من صافرة البداية بفضل الأوروغوياني لويس سواريز.

وعادل أتلانتا النتيجة قبل نهاية الشوط الأول بواسطة الجناح الجورجي سابا لوبجانيدزه (الدقيقة 39).

You know what time it is. ⌚ Saba Lobjanidze equalizes for @ATLUTD in the Audi #MLSCupPlayoffs. pic.twitter.com/vh8jwdxfLj — Major League Soccer (@MLS) October 26, 2024

وقام ميسي (37 عاما) -الذي حرمه حارس أتالانتا المتألق برادلي غوزان (40 عاما) من هز شباكه في أكثر من مناسبة ومنعه القائم من إحراز هدف- بتمرير الكرة إلى زميله السابق في برشلونة جوردي ألبا، الذي سدد كرة صاروخية من 23 مترا في الدقيقة الـ60.

تمريرة ميسي الحاسمة جعلته يحطم رقما تاريخيا جديدا مع النادي الأميركي، إذ وصل إلى 18 تمريرة حاسمة (الأعلى في تاريخ النادي) كما أصبح الأكثر مساهمة على الإطلاق في الأهداف، سواء بتسجيلها أو بتقديم التمريرات الحاسمة، بمجموع 51 مساهمة تهديفية للـ"بولغا".