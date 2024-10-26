ريال مدريد يعوّل على الثلاثي الهجومي المرعب للفوز على برشلونة في الكلاسيكو

يعوّل ريال مدريد على ترسانته الهجومية الرهيبة، المكونة من الثلاثي الفرنسي كيليان مبابي والإنجليزي جود بيلينغهام والبرازيلي فينيسيوس جونيور، عندما يواجه يوم السبت 26 أكتوبر/تشرين الأول غريمه التقليدي برشلونة في قمة مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

يمكن لهذا الثلاثي المخيف خلال الكلاسيكو المرتقب على ملعب سانتياغو برنابيو أن يمحو ابتسامة برشلونة بعد الفوز الكبير 4-1 على بايرن ميونخ الألماني الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا، وأيضا اللحاق به في صدارة ترتيب الليغا.

وتشير بعض الأرقام إلى أن النجوم الثلاثة شكّلوا رعبا للبلوغرانا خلال الموسم الماضي في 3 مسابقات مختلفة، إذ تسبب مبابي عندما كان لاعبا مع باريس سان جيرمان في إقصائهم من دوري أبطال أوروبا بتسجيله ثنائية في مباراة الإياب من الدور ربع النهائي.

بعد غيابه عن ديربي مدريد ضد أتلتيكو بسبب الإصابة، يستعد الفرنسي البالغ من العمر 25 عاما لخوض أول مباراة كبيرة في الليغا والاستمتاع بالكلاسيكو ضد منافس يعرف جيدا الطريق المؤدية إلى شباكه، إذ سبق أن سجل في مرماه 6 أهداف في 4 مباريات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل مهاجم منتخب فرنسا 6 أهداف في 9 مباريات في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل البرازيلي فينيسيوس 3 أهداف "هاتريك" بشباك البارسا في فوز الريال 4-1 خلال نهائي كأس السوبر الإسباني الموسم الماضي بملعب الأول بارك في السعودية.

علاوة على ذلك، كان البرازيلي المرشح للفوز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام حاسما أيضا في مباراة الليغا بالبرنابيو، إذ شارك في هدفين من الأهداف الثلاثة في فوز الريال.

وذكرت صحيفة ماركا أن برشلونة هو الفريق الثاني الذي سجل ضده فينيسيوس أكبر عدد من الأهداف (7 أهداف)، وخلال 17 مباراة خاضها البرازيلي ضد البلوغرنا، حقق 10 انتصارات وتعادلا واحدا ونال 6 هزائم.

كما كان للإنجليزي بيلينغهام دور حاسم في مواجهتي الموسم الماضي ضد برشلونة، بتسجيله ثنائية في مباراة العودة بملعب مونتجويك، وسجل هدفا حاسما في فوز الريال في معقله البرنابيو.

في نهائي كأس السوبر الإسباني، ترك مهاجم بوروسيا دورتموند السابق بصمته أيضا من خلال صناعة الهدف الأول لفينيسيوس، ويأمل بيلينغهام الذي لم يسجل بعد هذا الموسم في التألق أمام فريق هنزي فليك.

مع إصابة رودريغو، ستتاح أمام بيلينغهام الفرصة ليكون مجددا مصدر خطورة على دفاع البارسا في الكلاسيكو يوم السبت.

ويهدف ريال لزيادة سلسلة عدم خسارته في الدوري إلى 43 مباراة، لمعادلة الرقم القياسي المسجّل باسم برشلونة والذي حققه بين عامي 2017 و2018.