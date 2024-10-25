مورينيو يسخر من حكم مباراة فنربخشه ومانشستر يونايتد

هنأ جوزيه مورينيو مدرب فنربخشه الحكم الذي طرده بسخرية باعتباره أحد أفضل الحكام في العالم بعد تعادل فريقه 1-1 مع مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي لكرة القدم أمس الخميس، وهي نتيجة وصفها متهكما بأنها جيدة لناديه السابق.

وسجل صاحب الأرض هدف التعادل عبر المغربي يوسف النصيري من ضربة رأس في الشوط الثاني بعد هدف مبكر أحرزه كريستيان إريكسن.

ورغم ذلك، كان مورينيو محور الاهتمام كالمعتاد، وحصل على بطاقة حمراء في الشوط الثاني بعد مشادة حادة مع الحكم الفرنسي كليمن تربين الذي زعم أنه كان يراقب سلوكه ويتابع في الوقت نفسه المباراة.

وقال المدرب البرتغالي في تصريحات لشبكة "تي إن تي سبورتس": أخبرني الحكم بشيء مذهل. قال إنه يستطيع رؤية التحركات داخل منطقة الجزاء وتصرفاتي على خط التماس في الوقت نفسه.

وأضاف "أهنئه لأنه من دون شك مذهل. خلال المباراة، بسرعة مئة ميل في الساعة، كانت إحدى عينيه على ركلة الجزاء والأخرى على تصرفاتي على مقاعد البدلاء. لذلك هو أحد أفضل الحكام في العالم".

وأشاد مورينو بفريقه الذي قال إنه كان الفريق الأفضل أمس الخميس.

وقال "قدمنا أداء رائعا. إذا لعبنا بهذه الطريقة في الدوري التركي فإننا سنسحق كل شيء لأننا بالطبع لعبنا ضد فريق يتمتع بمستوى أعلى منا".

وأضاف "نعاني من إصابات. يتعين علينا التغلب على معضلة‭‭ ‬‬سخيفة. كان أداؤنا استثنائيا. لا يمكن أن أطلب المزيد من اللاعبين".

وتابع مورينيو -الذي أقيل من تدريب الفريق الإنجليزي عام 2018- "أعلم أن وسائل الإعلام الإنجليزية ستقول إن يونايتد لم يقدم أداء جيدا، لكن أعتقد أنه سيكون من العدل القول إننا قدمنا ​​مباراة استثنائية وكنا أفضل منه. إنها نتيجة جيدة لمانشستر يونايتد".

وشعر إريك تن هاغ مدرب يونايتد بخيبة أمل بسبب النتيجة، إذ فاز فريقه حتى الآن مرة واحدة في آخر 11 مباراة في البطولات الأوروبية.

وقال "بالطبع عندما تتقدم، لا ينبغي أن يحدث (التعادل)، سنحت لنا عدة فرص لتسجيل الهدف الثاني. أشعر بخيبة أمل لعدم الفوز".

وختم أن "فنربخشه ناد جيد جدا ولديه جماهير جيدة جدا وبعض اللاعبين الجيدين.. كان يتعين علينا الاحتفاظ بالكرة بشكل أفضل في الشوط الأول.. إنه فريق جيد يقوده مدرب جيد. إنها ليست نقطة سيئة. لكننا نريد الفوز. نريد الفوز في كل مباراة".