أتلتيكو مدريد يتقدم بشكوى ليويفا بسبب ركلة جزاء

تقدم نادي أتلتيكو مدريد بشكوى للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بشأن ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم ضده، الأربعاء، في مباراته أمام ليل ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.

وزعم النادي الإسباني أن الحكم الإيطالي ماركو غويدا منح ركلة جزاء مشكوك فيها لصالح ليل، ورفض الاستعانة بتقنية الفيديو في الدقيقة 74.

وبدا أن هناك لمسة يد من قبل أنخيل غوميز، لاعب الفريق الفرنسي، تلتها لمسة خفيفة من قدم كوكي ريسورسيون لاعب أتلتيكو على اللاعب نفسه، الذي سقط داخل المنطقة، ولم يراجع الحكم اللقطة على الشاشة بعد اتخاذ قراره.

وقال مدرب أتلتيكو ديغو سيميوني في نهاية المباراة "الحكم في البداية قال إنها لمسة يد، ثم ذكر أن كوكي دفع لاعبا ما. لكن بصراحة، لا أحد يهتم. لقد غيرت النتيجة 2-1 ميزان القوى لصالح ليل".

وأضاف "ليس هناك شيء. شخص ما قال إنها خطأ، ولكن فسّر لي لماذا. هل كانت لمسة يد؟ لا. هل كانت دفعة من كوكي؟ لا. أتمنى أن نرى شيئا. آمل أن يرى يويفا أو أي كان أن هناك شيئا في اللعبة".

وتابع "ركلة الجزاء تلك حددت سير المباراة، وقادت لنتيجة (1-2)، ومن ثم واجهنا حظا سيئا وتلقينا هدفا ثالثا".

ولم يحافظ أتلتيكو على تقدمه بهدف مبكر سجله المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، بعد مرور 8 دقائق من اللقاء.

وهز الفريق الفرنسي شباك منافسه بثلاثة أهداف في الشوط الثاني، حيث أدرك الضيوف التعادل بهدف إيدون زيغروفا في الدقيقة 61.

وتقدم ليل بهدف مهاجمه الكندي جوناثان دافيد في الدقيقة 74 من ركلة جزاء، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثالث في الدقيقة 89.