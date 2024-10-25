الفرنسي رونار يقترب من العودة لتدريب المنتخب السعودي

كشف مصدر مقرب من الاتحاد السعودي لكرة القدم أن هناك مفاوضات جارية لعودة الفرنسي هيرفي رونار مدربا للمنتخب الأول.

وقال المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم الجمعة إنه "سيتم الإعلان عن الخبر خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من الإجراءات التعاقدية بشكل نهائي ورسمي".

وفي حال تعيينه رسميا ستكون هذه الولاية الثانية لرونار (56 عاما) مع منتخب السعودية بعد الأولى بين 2019 و2023.

وكان المدرب الفرنسي قد ترك المنتخب السعودي بطريقة جدلية رغبة منه بالانتقال إلى تدريب منتخب سيدات بلاده الذي كان يستعد للمشاركة في كأس العالم، قبل أن يقدم استقالته في أغسطس/آب الماضي عقب الخروج من الدور ربع النهائي أمام البرازيل في الألعاب الأولمبية.

وتولى مدافع نادي كان في ثمانينيات القرن الماضي قيادة المنتخب السعودي في يوليو/تموز 2019 بعد تجربة على رأس الجهاز الفني المغربي ومشاركة في مونديال روسيا خرج فيها من الدور الأول.

وقاد رونار المنتخب الخليجي للتأهل إلى كأس العالم 2022 بعد تصدره مجموعته الآسيوية، وشهد الأخضر تحت إشرافه استقرارا فنيا.

وحققت السعودية في مونديال قطر فوزا افتتاحيا تاريخيا على أرجنتين ليونيل ميسي 2-1 التي أحرزت اللقب لاحقا، قبل أن تودع من دور المجموعات.

وكان المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني -الذي خلف رونار- قد أقيل بسبب سوء النتائج أمس الخميس.

وكانت مباراة السعودية التي تعادلت فيها مع البحرين في 15 أكتوبر/تشرين الأول ضمن الدور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بمثابة القشة التي قصمت ظهر المدرب الإيطالي مع "الأخضر".

ولم يجمع المنتخب السعودي سوى 5 نقاط في 4 مباريات ضمن التصفيات، وتعادل في بداية المشوار على أرضه أمام إندونيسيا 1-1، ثم فاز بصعوبة على الصين 2-1، قبل أن يسقط على أرضه مجددا أمام اليابان 0-2، ثم تعادل مع البحرين.

ويضع الاتحاد السعودي أولوية بناء منتخب قوي في ظل الإنفاق الكبير على استقطاب اللاعبين الأجانب إلى الدوري المحلي واقترابه من استضافة كأس العالم 2034.