يتطلع الهلال حامل اللقب إلى مواصلة حصد العلامة الكاملة عندما يستقبل التعاون السبت، في المرحلة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ويخوض الهلال المباراة منتشيًا بفوز كبير على العين الإماراتي بدوري أبطال آسيا للنخبة 5-4، وقد شهد عودة نجمه البرازيلي نيمار بعد غياب سنة بسبب إصابة قوية في ركبته.

يتصدر "الزعيم" ترتيب "دوري روشن" بـ7 انتصارات كاملة، بفارق 3 نقاط عن اتحاد جدّة و4 عن جاره اللدود النصر.

ولم تكتمل جاهزية حارس الهلال المغربي الدولي ياسين بونو، بالإضافة إلى ناصر الدوسري المصاب على مستوى العضلة الخلفية ولاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيز المصاب بركبته خلال مباراة العين.

في المقابل، تعثر التعاون، السادس في الترتيب، في مباراته الماضية أمام ضمك 2-2.

موعد مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 26 أكتوبر/تشرين الأول على ملعب المملكة أرينا، وتطلق صفارة البداية الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، والعاشرة مساء (22:00) بتوقيت أبو ظبي.

تذاع المباراة على الهواء مباشرة على القناة التالية:

SSC1 HD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ويتفوق الهلال بشكل كبير في المواجهات السابقة فقد فاز في 39 مباراة مقابل 5 انتصارات للتعاون، وانتهت 6 مباريات بالتعادل.