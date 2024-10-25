صلاح يغيب عن جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2024

غاب النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي هذا العام والتي أعلنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الخميس.

وبعدما أنهى ليفربول الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري الإنجليزي الممتاز، وحل صلاح، الفائز بالجائزة في عامي 2017 و2018، في المركز السابع بين هدافي المسابقة، يتصدر فريقه الترتيب بعد 7 جولات سجل فيها النجم المصري 5 أهداف، بفارق 5 أهداف خلف إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

ومع المنتخب، ودع بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت مطلع العام الجاري بالخسارة أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1، بينما تتصدر مصر مجموعتها في تصفيات كأس العالم بـ10 نقاط.

كما غاب عن القائمة النيجيري فيكتور أوسيمن لاعب غلطة سراي الحالي والذي فاز بالجائزة في نسختها الماضية، والمغربي إبراهيم دياز نجم ريال مدريد الإسباني، والنيجيري فيكتور بونيفاس مهاجم باير ليفركوزن الألماني، والغاني محمد قدوس لاعب وست هام يونايتد الإنجليزي.

قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي (رجال).#CAFAwards2024 pic.twitter.com/6QNhYNA0Sz — CAF – عربي (@caf_online_AR) October 24, 2024

وفي المقابل، ضمت قائمة المرشحين المغربي سفيان رحيمي هداف أولمبياد باريس 2024، وأيضا هداف العين بطل دوري أبطال آسيا ومواطنه أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان المتوج بلقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي الموسم الماضي ويتصدره هذا الموسم بعد 8 جولات بفارق الأهداف أمام موناكو.

قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي (رجال).#CAFAwards2024 pic.twitter.com/6QNhYNA0Sz — CAF – عربي (@caf_online_AR) October 24, 2024

ومحليا، حظي الأهلي والزمالك قطبا الكرة المصرية بحضور كبير في قائمة المرشحين.

وفي فئة أفضل لاعب داخل القارة، ينافس 3 لاعبين عرب هم: أحمد سيد (زيزو) لاعب الزمالك المصري، وحسين الشحات لاعب الأهلي المصري، وزميله في الفريق مصطفى شوبير الذي ينافس أيضا على جائزة أفضل حارس مرمى.

قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا (رجال).#CAFAwards2024 pic.twitter.com/xXnACs2Diy — CAF – عربي (@caf_online_AR) October 24, 2024

كما ينافس الأهلي والزمالك، إلى جانب نهضة بركان المغربي والترجي التونسي، على جائزة أفضل ناد في القارة.

وفاز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، بينما حصد الزمالك لقبي كأس الكونفدرالية وكأس السوبر الأفريقية بعدما تغلب بركلات الترجيح على غريمه المحلي الشهر الماضي.

قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل نادي في إفريقيا (رجال).#CAFAwards2024 pic.twitter.com/82h2ieTmAE — CAF – عربي (@caf_online_AR) October 24, 2024

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في القارة مارسيل كولر مدرب الأهلي وجوزيه جوميز مدرب الزمالك.

وفي فئة أفضل منتخب للرجال، ضمت قائمة المرشحين منتخبي المغرب والسودان.

وأعلن الكاف في وقت سابق الخميس أن مدينة مراكش المغربية ستستضيف حفل توزيع الجوائز للعام الثاني على التوالي في 16 ديسمبر/كانون الأول.

وقال الكاف بموقعه "ستستضيف مراكش للسنة الثانية على التوالي هذا الحدث الشهير بعد النسخة السابقة التي شهدت حضور العديد من المشاهير وحققت نجاحا كبيرا".

وأضاف "تحتفي جوائز الكاف بالإنجازات الاستثنائية للاعبي كرة القدم الأفارقة، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات الوطنية، وتصل الأمور إلى ذروتها مع توزيع الجوائز المرموقة للاعب العام في فئتي الرجال والنساء".